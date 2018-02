Las instituciones de salud también deben “explicitar el conflicto de interés” La instituciones de salud también deberían transparentar su conflicto de interés cuando compran medicamentos, dijo Gustavo Tamosiunas, Profesor Director del Departamento de Farmacología y terapéutica de Facultad de Medicina.

Actualizado: 26 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Tamosiunas escribió una columna en la que aseguró que “los conflictos de interés han dañado el núcleo mismo de la evidencia científica que tanto nos ufanamos en promover como nuevo paradigma y en última instancia (o primera instancia mejor) ha dañado la salud de la población, ya que basamos nuestros juicios y acciones en dicha evidencia”.

Y en el abordaje del tema que hizo en su columna se refirió a los distintos niveles en que este fenómeno tiene incidencia.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública anunció que coordina acciones con las asociaciones médicas para transparentar los vínculos entre profesionales y laboratorios, pero para Tamosiunas este tema no solo implica a los médicos. También está relacionado con el comportamiento que tienen las instituciones.

“Habitualmente, las compras son por precio y eso significa que se ve cuál es el laboratorio que hace la mejor oferta. No es que no importe la calidad, pero si hay una oferta donde dice que vos me comprás un paquete y yo te doy tal cosa, los usuarios no conocen eso y los médicos tampoco. Si yo tengo que explicitar frente a un paciente que tengo conflicto de interés, que está bien, el gestor también lo tiene que explicitar. Esa declaración debería empezar a pasar por todos lados porque en realidad esto lleva a lo que yo llamo la crisis de la medicina basada en la evidencia, se entrecruzan todas estas cosas y lo científico y verdadero va quedando en un lugar más lejano”, afirmó.

Tamosiunas también habló de los visitadores médicos y dijo que en el mundo no es común que los profesionales reciban en su consultorio a los visitadores que entregan muestras sin costo.

“Si el laboratorio quiere dejar muestras, por ejemplo, porque es un acto de bondad, no son gratis esas muestras porque el laboratorio destina determinada cantidad de medicamentos que regala y se los carga al costo, o sea el usuario lo está pagando. Entonces, tendrían que preguntarle a la ciudadanía si quiere que siga valiendo eso o si se le baja el precio por lo de las muestras”, sostuvo.

Según el médico, un punto fundamental para que la declaración de conflicto de interés funcione es que los pacientes estén educados en el tema.

“El médico tiene como interés fundamental la salud del paciente y la colectiva, pero si hay un interés que puede ser económico, y generalmente lo es, el tema se tiene que explicitar. El punto es cómo lo explicito y el paciente tiene que estar preparado, no es fácil que yo diga: este medicamento es el mejor para vos, pero te voy a decir una cosa, a mi la industria me está pagando para hablar bien de este medicamento, ¿vos qué hacés?”, afirmó.