“En la comisión de financiamiento muchos diputados la balconean” El diputado Adrián Peña dijo que la Comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos no hizo un acuerdo rígido para no citar a políticos o expresidentes. Además, dijo que en la comisión algunos diputados participan y preguntan, mientras que "el resto la balconea".

Actualizado: 05 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Así lo declaró este lunes en No toquen nada Adrian Peña, secretario general del Partido Colorado y diputado denunciante de la comisión.

“Lo que se habló fue de no citar por citar, de ser responsables en el trabajo legislativo, no mediatizar. Estamos todos de acuerdo”, dijo. Sin embargo, “yo no creo que haya habido un acuerdo, ni se votó. Sé que cuando se estuvo ponderando el tener cuidado, no actuar de manera irresponsable, se dijo de los expresidentes, la investidura presidencial. Si hay elementos contundentes, sí. Pero si no, no imponerlo”, agregó.

Peña aludía a lo conversado en una sesión anterior de la comisión donde los diputados Graciela Bianchi, Alejandro Sánchez y Alfredo Astori dialogaron respecto a un acuerdo que se había hecho en una reunión sin versión taquigráfica. Allí Asti señaló que el acuerdo había sido no citar políticos.

Peña aclaró que el acuerdo no refería a no citar políticos sino a tener cuidado con, por ejemplo, la figura de los expresidentes.

La comisión investiga el vínculo entre siete empresas y el financiamiento de las campañas electorales desde 1999 a 2015 inclusive. Las empresas son: Aire Fresco, Cambio Nelson, Cutcsa, Fripur y Minitar (agencia La Diez), y dos que se agregaron hace poco: Tenfield y Beraca, de la Iglesia Misión vida.

Peña dijo esta mañana que le sorprendió la poca proactividad de los diputados que integran la Comisión Investigadora.

“Yo no voto, participo. La lógica que se ha dado en esta investigadora es que de los que han ido y los que van a venir, el 95% fueron citados por mí. Cuando la comisión se votó, lo primero que hice fue presentar un listado de empresas, con la persona que me interesaba. Ahí se ha ido convocando, llega el invitado, yo pregunto, el invitador responde, repregunto y luego comienza el trabajo de los compañeros de comisión. Pero está centrado demasiado en mí, yo esperaba más acción de los compañeros entorno a estos temas en la medida en que fue una comisión votada por unanimidad”, dijo.

“Creo que están más bien expectantes de lo que va pasando y cómo cada uno puede defender su posición -sin ser un par de casos que son notorios-, participan y preguntan, el resto la balconea”, agregó el diputado.

Peña explicó cuál es el objeto de la Comisión investigadora que es la primera desde 2005 que no tiene mayoría del Frente Amplio.

“Lo que nosotros investigamos no es a las empresas privadas, no tenemos posibilidad. Ni siquiera tenemos posibilidad de citar a un privado, mucho menos de investigarlo. Eso no es función del Parlamento. Nosotros lo que tenemos que investigar es si alguna decisión de gobierno benefició a estas empresas. Estas empresas son todas aportantes de campaña política, eso es objetivo y está probado. No está siendo objeto de cuestionamiento. Ahora, por haber aportado, ¿esas empresas recibieron beneficios? Eso es lo que está a estudio de la comisión, nada más”, explicó.