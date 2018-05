Díaz denuncia “intento de politización de la Justicia” La Asociación de Fiscales emitió una declaración en la que responde a los ataques que el fiscal del Crimen Organizado Luis Pacheco sufrió por parte de políticos de la oposición.

Actualizado: 11 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

La declaración refiere a las declaraciones de Pablo Mieres después del archivo de la denuncia contra Leonardo De León por el uso de las tarjetas corporativas de ALUR y a las del político del Partido Nacional, Gonzalo Mujica, que acusó a Pacheco y al Fiscal de Corte, Jorge Díaz, de hacerle los mandados al Frente Amplio.

Según la Asociación con esas declaraciones “se está agraviando la honestidad, confianza y responsabilidad de todos los integrantes del Ministerio Público”.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, también respondió en conferencia de prensa.

"Sostener que los fiscales que tienen independencia técnica en el ejercicio de su función, no solamente estarían violando esa independencia técnica, sino que al mismo tiempo realizando algún tipo de mandados, es realmente un agravio. Iniciamos un camino con estas declaraciones que me parece que es muy peligroso. El intento de politización de la Justicia, ya no de judicialización de la política", señaló.

Gonzalo Mujica, que hace menos de un mes se incorporó al sector de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional, acusó esta semana a Pacheco y Díaz de hacerle mandados al Frente Amplio y pidió la renuncia del Fiscal de Corte.

"El fiscal Díaz y en este caso Pacheco que es empleado de él están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo sin juicios en el horizonte. Ellos quieren tener un año electora libre de juicios y acusaciones de corrupción. Lamentablemente el fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esa operación polítca. Un fiscal de la nación que sabe que ha perdido la confianza política de tres cuartas partes del sistema político debería renunciar", expresó.

Mujica argumentó en esa rueda de prensa por qué consideró ilegítimas las decisiones de Pacheco de archivar recientemente denuncias por corrupción.

"Creo que es una resolución que solo se sustenta en la decisión del fiscal de no investigar absolutamente nada. Toda la argumentación que está planteada es en base a las declaraciones de los indagados. Yo no supongo que esperarán que los indagados digan que son culpables, van a ir a decir que son inocentes. A partir de ahí el fiscal construye una excusa para archivar. Esto tiene un sentido político muy claro y es que la fiscalía esta trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior gobierno", dijo.