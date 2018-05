Por qué la selección no concentra en Uruguay antes del Mundial El preparador físico de la selección uruguaya, José Herrera, dijo en No toquen nada que la confianza en el grupo y la intención de que pasen tiempo con sus allegados hace que los jugadores no estén concentrados por mucho tiempo en el Complejo Celeste antes del Mundial y otros grandes eventos.

Actualizado: 19 de mayo de 2018 | Por: Redacción 180

José Herrera (Foto: DelSol)