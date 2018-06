Miranda: lograr transparencia en el FA no genera “entusiasmo” El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, dijo que transparentar todas las finanzas de los partidos políticos es un “tema central”, aunque reconoció que en 13 años de gobierno de su partido no se lograron avances.

Actualizado: 01 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

Miranda sostuvo en No Toquen Nada (DelSol FM) que la financiación de los partidos políticos es un “tema central” y por eso se debería transparentar todo, desde el dinero que se recibe como aporte en las campañas electorales hasta el resto de los gastos de funcionamiento.

Sin embargo, el presidente del Frente Amplio reconoció que hasta ahora no vio “entusiasmo” en la interna de su partido y que no se lograron avances en 13 años de gobierno. “Lo que está atrás de este tema es la credibilidad en la política. Poner la mira sobre cómo funciona el sistema político es control ciudadano y está bien. Los partidos tienen que ser confiables y para que eso pase tienen que ser transparentes con la población. Yo lo propuse en la campaña que me llevó a la presidencia en 2016 y lo propuse en el secretariado. Quizás se pudo haber ido más rápido, hacer más fuerza, yo no digo que no. Pero creo que hay que hacerlo. En la interna no hubo oposición, tampoco he visto demasiado entusiasmo. Lo que quiero es provocarlo”, afirmó.

Durante este periodo, el Senado aprobó un proyecto de ley de financiamiento político, que aún no se empezó a discutir en Diputados. Si se aprueba tal como está, la encargada de controlar los balances será la Corte Electoral, que ya reconoció que no tiene recursos para auditar. Lo mismo sucede con la ley vigente.

Miranda dijo que este tipo de cosas se deben cambiar. “Roma no se hizo en un día. Es cierto, pasaron 13 años, pero ¿qué hacemos, cerramos y nos vamos? El descreimiento en la posibilidad de cambiar a lo que lleva es a decir ‘esto no sirve para nada, así que no hagamos nada’. El presidente del Frente Amplio tiene la voluntad política de hacerlo. Soy optimista y estoy convencido. Lo que va a pasar depende de la fuerza política, de los que queremos que pasen las cosas. Yo como presidente del Frente Amplio quiero impulsar este proceso de transparencia y estoy buscando el máximo nivel de apoyos porque también las discusiones políticas se dan en las internas para ganar esos espacios”, señaló.

El presidente del Frente Amplio también habló sobre los empresarios cercanos a los presidentes de su partido. Algunos casos fueron investigados por la justicia y no se encontró delito penal, como en Aire Fresco, una empresa vinculada al Movimiento de Participación Popular que hizo negocios con Venezuela durante el gobierno de José Mujica.

Además, se refirió al conflicto de interés que puede existir hoy con el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, en su rol de asesor presidencial y dijo que las relaciones entre la política y el dinero “tienen que ser absolutamente transparente”.

“Entonces, si hay vínculo empresarial, hay que ponerlo arriba de la mesa. Yo no digo que no exista el vínculo o que haya que cortarlo de raíz. Hay que hacerlo transparentar y revisar permanentemente el vínculo de la política con el dinero, justamente, para eliminar las suspicacias. La política se está jugando el partido ahí, a mí me desespera que alguna parte del mundo político no termina de darse cuenta que lo que está en juego es la política misma y este vínculo con el dinero y la financiación genera las suspicacias que corroen al sistema político”, sostuvo.