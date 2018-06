Según Cosse, proyecto de regasificadora no provocó grandes pérdidas al país La ministra de Industria Carolina Cosse dijo en No toquen nada que el proyecto de regasificadora que se encaró en su momento desde la empresa privada Gas Sayago y tenía a UTE y ANCAP como principales accionistas no causó pérdidas considerables al país.

Actualizado: 10 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

Carolina Cosse (Adhoc ©Pablo Vignali)