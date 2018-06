No se cumplirá con inversión que Vázquez anunció por PPP en vialidad El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que no se van a alcanzar los 740 millones de dólares proyectados para hacer obra con Participación Pública Privada (PPP).

En 2015, el presidente Tabaré Vázquez anunció un plan de inversiones por 12.000 millones de dólares para todo el periodo y dentro de este monto había 740 millones que se harían por PPP.

“Ese monto es la evaluación de cuánto iba a suponer poner en marcha los proyectos, que en realidad se van a poner en marcha, pero se desplaza en el tiempo y yo no me animaría a decir en qué periodo va a caer y tampoco me animaría a decir cuándo va a estar en este periodo de gobierno, aunque vamos a tratar de que sea la mayor cifra posible”, afirmó Rossi en No Toquen Nada (DelSol FM).

Actualmente, hay siete proyectos iniciados por PPP en vialidad por un monto total de 560 millones de dólares, pero solo uno de ellos comenzó las obras y además se inició durante el gobierno de José Mujica. Demoró cinco años en llegar a la etapa de obras.

El ministro dijo que están trabajando en un modelo para que los que más usan la ruta tengan un pago diferente. Rossi explicó que se están llevando a cabo reuniones con todos los sectores y que se usará la tecnología disponible. “Los puestos que tenemos de peajes, las balanzas, la posibilidad de colocar determinados arcos en la ruta, que permiten que con solo el pasaje del vehículo, si tiene un dispositivo pueda ser controlado y seguido en su trayectoria por todo el país, podemos tener un mapa casi en tiempo real”, sostuvo.

Rossi no quiso usar la expresión “paga más el que mueve más” para referirse al nuevo modelo que se implementaría. “No quiero avanzar en el modelo, tenemos que resolver en conjunto. Yo soy en general enemigo de los titulares”, expresó.