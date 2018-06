Mujica visitó a Lula: “puede estar preso el cuerpo pero la causa nunca está presa” El expresidente José Mujica visitó este jueves a Lula da Silva, que se encuentra preso en una cárcel de Curitiba desde abril.

Actualizado: 22 de junio de 2018 | Por: Redacción 180

A la salida de la visita, Mujica recordó que cuando Lula fue presidente de Brasil tuvo una actitud de mucha consideración con respecto a los pequeños países de América Latina como Uruguay.

Se comportó como un hermano mayor, dijo. “Se lo tengo que reconocer y se lo reconoceremos siempre. Esta es una de las razones que afirman una amistad que venía de antes. Lo encontré con muy buen án imo y temperamento, con unos kilos menos, leyendo muchos libros y preocupado, como no puede ser de otra manera, por el destino de Brasil y de nuestra América”, contó el senador uruguayo.

Mujica dijo que hablaron de la necesidad de fortalecer los vínculos entre los países de América Latina y bromeó con que debíamos mejorar en el fútbol también.

“Si Brasil anda mal, nosotros también andamos mal. Ya es imposible escapar a los lazos que traza la economía cada vez más con factores complementarios e interdependientes. No somos ni el 10% de la economía del mundo, aún países colosales como Brasil. La política debe mirar 30 años para adelante, no conformarse con el hoy. Si no, perdemos el rumbo”, dijo.

“Denle un abrazo a todo el pueblo brasileño y a ver si mejoramos un poco en el fútbol”, bromeó.

Mujica también habló con la gente en la vigilia "Lula Livre", que está afuera del centro penitenciario ubicado en Curitiba. Lo hizo a través de un megáfono y rodeado de manifestantes del Partido de los Trabajadores, que lo aplaudieron y le pidieron autógrafos.

“Podemos tener preso el cuerpo pero la causa de los hombres y las mujeres que luchan nunca está presa porque camina con las piernas y los brazos de los compañeros. Arriba los compañeros. Lula son todos, todos los que tienen problemas en la inmensidad de América Latina”, afirmó.