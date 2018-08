Lugano advirtió que los jugadores no permitirán que la AUF “firme cualquier estatuto” Diego Lugano dijo en No toquen nada que “el partido de fondo es el nuevo estatuto de la AUF” para que aparezcan “normas que rijan nuestro fútbol y que traigan beneficios a todos”. Y aseguró: “No vamos a permitir que firmen cualquier estatuto”.

Actualizado: 24 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

El excapitán de la selección visitó los estudios de Del Sol y habló en No toquen nada. Con respecto a la intervención, dijo que “sabía que iba a pasar” porque la AUF “estaba haciendo todos los méritos hace tiempo para que la intervinieran”. Lugano repasó lo que sucedió en la AUF. “Si a todos los audios, los candidatos, el tema en la Justicia se le suma que la FIFA viene pidiendo hace seis años a la AUF que firmaran un estatuto que no quieren firmar”.

“Sabía que la FIFA casi deja afuera a Uruguay de la Copa del Mundo. No han querido votar el estatuto porque cambian las reglas de juego y se empiezan a regir por estatutos internacionales”, dijo Lugano.

“Pedimos la intervención ya cuando comenzamos con el tema con la selección (hace dos años), dijimos en Conmebol y FIFA que siguieran lo que pasaba en Uruguay porque se viola el derecho de los jugadores. Siguen desde hace tiempo lo que pasó. Se le suman hechos políticos varios que es la realidad por la que intervienen desde la FIFA. Eso se lo dejaron bien claro a los funcionarios de la AUF que fueron a Conmebol. No sé si esto lo dijeron públicamente pero es la verdad. Le dijeron que la AUF fue intervenida porque hace seis años le pidieron que hagan el nuevo estatuto y lo están pateando para adelante, tres veces estuvieron a punto de ser suspendidos y no lo hicieron y por cómo se está dando esta elección, la FIFA tuvo que intervenir, no fue por la carta nuestra y se lo dejaron bien claro a los dirigentes”, explicó el exfutbolista.

“Si los dirigentes tienen que aceptar obligatoriamente lo que piden FIFA y Conmebol es obvio que la AUF está intervenida. Ni FIFA, ni Conmebol, ni los jugadores, ni los jueces quieren que FIFA esté acá seis meses. Nadie quiere. Menos aún Conmebol y FIFA. Cuanto antes se resuelva esto mejor”, comentó Lugano quien adelantó: “No hay vuelta atrás, estamos muy atentos porque ahora se empieza a jugar el verdadero partido y si llegamos hasta aquí no vamos a ceder ante cosas cruciales. En este estatuto tienen que aparecer normas que rijan nuestro fútbol para siempre que traigan beneficios a todos. No vamos a permitir que firmen cualquier estatuto”.

“No hay vuelta atrás, estamos muy atentos porque ahora se empieza a jugar el verdadero partido y si llegamos hasta aquí no vamos a ceder ante cosas cruciales".

—Lugano.

El excapitán de la selección descartó aceptar un estatuto que no contemple los derechos de los jugadores y los jueces. “Si eso aprueban seguiremos dando batalla. No creo que quieran seguir midiendo fuerza con los jugadores”, dijo y aseguró que los más beneficiados con el nuevo estatuto que quieren los futbolistas “serán los jugadores locales que van a ver el fruto de un trabajo bien hecho”.

El partido es el estatuto

“El partido es el nuevo estatuto. Porque acá se va a escribir la Constitución del fútbol para los que vengan atrás tengan la chance de hacer lo que no hicieron los que ya pasaron porque se lo impedían las normas o una asamblea. El año pasado ocho, nueve o 10 clubes fueron a la AUF para renovar los derechos de televisación hasta 2032. En dos días 700 jugadores firmaron una carta y se la enviaron a la AUF diciendo que si lo hacían no solo se paraba el fútbol sino que los demandaban por uso ilegal de la imagen. Fue la manera que encontraron los jugadores para parar esa locura. Si votaban eso en asamblea hasta 2032 esta pelea de hoy era totalmente innecesaria porque ya estábamos clavados hasta el 2032. Esto pasó el año pasado no en 1980. Y muchos jugadores tuvieron problemas en sus clubes, algunos quedaron sin empleo. Si no fuera por eso esta pelea no tendría tanto sentido porque estaba todo vendido. Y no es contra la empresa sino contra los que le rascan el lomo. Tienen que darse cuenta que hacen las cosas mal y que el fútbol no funciona más así, que la gente no merece eso y que los jugadores no queremos esto", reafirmó.

Lugano insistió en que el fondo es que se apruebe el nuevo estatuto. “Por más que no les guste los jugadores somos la parte más importante de esta industria y hemos quedado siempre afuera de todo tipo de decisión y en Uruguay se encaprichan en decir que el jugador solo tiene que patear la pelota. Y eso no es así. Por suerte nos han subestimado mucho en los últimos años que nos ha permitido avanzar en muchos aspectos. Que si no nos subestimaran tanto no hubiéramos podido”, señaló.

Para Lugano “el FIFA Gate cambió el mundo del fútbol para bien”.

“Por más que no les guste los jugadores somos la parte más importante de esta industria y hemos quedado siempre afuera de todo tipo de decisión".

—Lugano.

“Los dirigentes están contentos”

Lugano contó que “muchos dirigentes son los más contentos con la decisión de intervenir. Antes de pensar nada consulté a muchos dirigentes que son gente de bien y todos me dijeron que es la única solución para cambiar las reglas de juego” aunque “no lo puedan manifestar”.

“Hay gente buena y bien pero el sistema no se lo permite. No es de ahora sino de hace mucho tiempo. No es un tema de personas. Los audios de Valdez nos terminaron de recontra confirmar que hay que cambiar el sistema. Cualquier presidente de AUF que asuma en estas condiciones va a sufrir lo mismo que los últimos tres, cuatro o 10 presidentes. Hay que cambiar las reglas de juego y el sistema”, dijo Lugano.

"Los audios de Valdez nos terminaron de recontra confirmar que hay que cambiar el sistema".

—Lugano.

Los ejemplos en otros países

Según comentó el referente de los futbolistas, en España los jugadores tienen el 40% de la asamblea y cualquier decisión que tome la Federación española debe hacerse con la aceptación del jugador.

“El nuevo estatuto tiene que contemplar a los jugadores, árbitros y técnicos y con un porcentaje representativo dentro de la asamblea para hacer que el fútbol sea plural y democrático. No que le den un voto. En España tienen el 40%, en Inglaterrra el 35. No vamos a aceptar que nos den un voto. Eso se descarta. Y a partir de allí votar o estar pendiente del nuevo estatuto que exija normas que son fundamentales”, dijo Lugano.

Adelantó que la primera es “una revisión de los contratos hechos hasta ahora, ver qué legalidad tienen. Una auditoría. Empezando por el convenio con la selección que firmamos nosotros en 2016. El nuestro, que es muy bueno, que alguien diga si está bien. ¿O hay algo malo en eso? Otra cosa es poner normativas internacionales específicas a cualquier venta de activos que la AUF tenga a partir de ahora. Sean sponsors, TV; cualquier venta tiene que estar especificada con parámetros internacionales, de licitaciones, llamados públicos, información, consultoras especialistas en el tema, porque hay cosas que no pueden resolver ni jugadores ni dirigentes sino que tiene que decidir gente idónea”.

El futuro presidente

“El futuro presidente de la AUF tiene que ser alguien que no sea dirigente. Un gerente. A esta altura no hay duda que debería ser. Hacer una evaluación. El presidente de la AUF debe ser un cargo muy bien pago porque no hay una industria en el país que mueva tanto dinero, tanto bienestar o malestar social. Tiene que ser intachable con el mejor currículum profesional y humano, con capacidad e ideas y que reciba un sueldo acorde a lo que representa”, dijo Lugano.

Descartó que siga siendo, como hasta ahora, “un cargo político que se arregla en un boliche con 'te doy un carguito acá y otro allá' como hoy pasa. Pasó hasta la semana pasada que fue de las cosas que más nos hizo enojar. Pasó esto de Valdez que es un escándalo y los dirigentes tuvieron actitudes de reunirse, cambiarse de bando, 'yo me quedo con esto y esto otro' y nadie mira el bosque”, afirmó.