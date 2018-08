“El gobierno piensa que estamos equivocados y tampoco nadie de la oposición levanta la voz” "Lo que proponemos son cosas tan altruistas, tan para el bien general, que deberían salir del gobierno, no de los jugadores", dijo Diego Lugano a No toquen nada.

Actualizado: 24 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

"Tenemos miedo, ya no queremos hablar con nadie" del gobierno, dijo Lugano en entrevista con No toquen nada en DelSol.

"Nos han visto como que estamos equivocados nosotros y no entendemos por qué", señaló el excapitán de la selección.

"En algún momento nos reunimos con Mujica" pero no con este gobierno de Tabaré Vázquez.

"Es un tema político. Tampoco ves a nadie de la oposición levantar la voz para nada. Es un tema delicado, porque el fútbol es la pasión país y es la marca que tenemos a nivel mundial", expresó.

"Transmitir lo mejor posible del fútbol creo que es un tema nacional", opinó Lugano.

Sobre los políticos dijo que "sorprende que no tomen postura, que no abran la boca". "Hay casos de corrupción, de violencia... Si vas para atrás, al año pasado, la televisión, los jugadores, y nadie nunca dice nada, nadie dice 'vamos a unir las partes', es increíble. Pero interviene FIFA y a las 12 horas saltan rápidamente a anunciar que no van a permitir que nadie entre y toque", señaló.

Lugano dijo que Presidencia tenía previsto otro comunicado en lugar del que dio el secretario nacionalde Deportes, Fernando Cáceres, que iría en línea con las declaraciones de María Julia Muñoz pero una llamada de Conmebol que advirtió que los uruguayos quedaban fuera de las competencias internacionales modificó el contenido.

"El gobierno es muy amplio y hay mucha gente bien, como en el fútbol, (pero) hay gente en altos cargos, en este gobierno y el anterior, que nos han querido perjudicar hasta en emprendimientos personales. Eso lo sabemos, es así. Con Godín hablamos siempre, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos, Faraón? ¿Seguimos o no seguimos?", contó.

"En la AUF nos ha dicho: 'miren muchachos que los tienen con la luz roja en la frente'. ¿Por qué? Si estamos haciendo las cosas bien".

—Lugano.

Lugano dijo que nunca hablaron con el presidente Tabaré Vázquez. "Conversamos con la Secretaría de Deportes, con Cáceres y Etchandy", expresó.

"Me hubiese gustado no llegar a este punto de conflicto y que se hubiera solucionado antes. Lo que proponemos son cosas tan altruistas, tan para el bien general, que debería salir del gobierno, no de los jugadores", dijo.

"La oposición, el sistema político... ¿Por qué es todo el mundo tan reacio a hablar? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué están perdiendo con esto? ¿Qué pasa atrás? No sé, no quiero ni saber", agregó.

"Creo que estamos haciendo la cosas bien. La intención es buena, capaz que los medios no han sido tan políticamente correctos pero a veces hay que ser un poco más radical para conseguir. Para cambiar algo tenés que ser radical, más en este sistema", dijo el exfutbolista.

"Es en beneficio del fútbol y principalmente de la mayoría de los dirigentes que hacen las cosas bien. Es limpiar la cancha. Alguien tiene que ser el villano y la cara visible para que algo cambie", señaló Lugano.