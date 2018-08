MSP debe intercambiar con profesionales sobre “hasta cuándo sirve un medicamento” Gustavo Tamosiunas, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de Facultad de Medicina, habló sobre el rol que deberían tener el Ministerio de Salud Pública y la industria en la Farmacovigilancia.

Actualizado: 27 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

Tamosiunas planteó que es necesario conocer los efectos de los medicamentos en la población y esto es algo que se estudia poco en Uruguay.

Las fases previas a la salida de un medicamento al mercado constan de estudios en pacientes sanos para ver cómo se comporta el fármaco en el organismo y luego se hace una prueba en pacientes con la patología para la que se elaboró. Si todo da bien, se registra el medicamento y queda habilitado para comercializarse. A partir de ahí se inicia lo que se conoce como Farmacovigilancia, que implica analizar cómo se comporta el medicamento en condiciones reales.

"Los laboratorios durante muchos años invierten en el desarrollo de un medicamento y lo ponen en la sociedad. Y ahí casi que se corta el chorro".

—Tamosiunas.

Tamosiunas dijo que esta fase no caduca nunca, a diferencia de las anteriores, y que es a partir de esta etapa que empezamos a conocer realmente qué pasa con el medicamento. “Los laboratorios durante muchos años, ocho o 10 quizás, invierten en el desarrollo de un medicamento y lo ponen en la sociedad. Y ahí casi que se corta el chorro. Paran porque lo que quieren hacer es recuperar. Por lo tanto, uno de los temas que involucra a la industria es informar adecuadamente, no presionar en la forma que lo hace habitualmente, no dar por entendido que si un medicamento fue aprobado ya sirve, sino que debería decir: ahora lo pongo a disposición de los profesionales de la salud y la sociedad en general para que sea estudiado y sepamos qué está pasando”, explicó.

En Uruguay existe un Departamento de Farmacovigilancia que funciona en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y algunas instituciones de salud tienen sus propias unidades, pero no es obligatorio.

Tamosiunas sostuvo que actualmente se hace una vigilancia pasiva, con reportes muy escasos, y eso debe cambiar. “El MSP tiene que ser una autoridad reguladora, pero sobre todo de colaboración y comunicación. Estar junto con los profesionales y la sociedad para intercambiar, momento a momento, sobre hasta cuándo sirve un medicamento, si es que alguna vez sirvió”, agregó.