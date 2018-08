Usamos los medicamentos con “impunidad” y “estamos a punto de quedarnos sin antibióticos” La “medicalización de la sociedad” es un problema que podría afectar la práctica de la medicina tal como la conocemos.

Actualizado: 28 de agosto de 2018 — Por: Redacción 180

El Químico Farmacéutico Ismael Olmos, director técnico de la farmacia del Hospital Vilardebó, dijo en No Toquen Nada que actualmente tenemos un problema de mal uso y uso excesivo de medicamentos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que un 50% de los medicamentos se usan mal. Eso quiere decir que hay problemas de auto medicación, medicamentos en usos que no son los que corresponden, con los antibióticos pasa mucho, y todo es parte de lo que se conoce como la ‘medicalización de la sociedad’. Considerar siempre que hay que buscar un medicamento para solucionar un problemas”, explicó Olmos.

Por su parte, Gustavo Tamosiunas, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de Facultad de Medicina, dijo que “pasamos de la irracionalidad a la irresponsabilidad, a la impunidad en el uso de los medicamentos”.

"Está sonando la alarma de que probablemente nos quedemos sin antibióticos y no vamos a poder hacer más diálisis, trasplantes, cirugías".—Tamosiunas.

“Estamos a punto de quedarnos sin antibióticos, la OMS lo denuncia desde hace tiempo, por irresponsabilidad. Esto es un tema de escala planetaria y forma parte de la muertes provocadas por el uso de medicamentos, por infecciones multi resistentes. Las infecciones han llevado a que pensemos que solo el medicamento sirve. Está sonando la alarma de que probablemente nos quedemos sin antibióticos si seguimos así y no vamos a poder hacer la mayoría de cosas que hacemos, por ejemplo, diálisis, trasplantes, cirugías. Basta ir un poquito para atrás, hace menos de 100 años, antes de la aparición de la penicilina no podías operarte porque la gente se moría. No se podía hacer casi nada de lo que considerás adecuado”, explicó Tamosiunas.

Gianfranco Grompone, doctor en biología, explicó que en No Toquen Nada que a raíz de esta situación la ciencia empezó a buscar alternativas porque las multi resistencias son un problema actual que puede agravarse. “El modelo actual de innovación en antibióticos no es sostenible por las empresas farmacéuticas. Es necesario cambiar de modelo de negocios y pensar en otras alternativas”, sostuvo.