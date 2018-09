Rossi: terminal en Dique Mauá es “una idea” El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo en rueda de prensa que el proyecto de ley que habilita la enajenación de los predios de Dique de Mauá está en trámite en el Parlamento y cuenta con apoyos importantes.

Actualizado: 05 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

El ministro se refirió a la resolución de la Mesa Departamental del Frente Amplio que resolvió desaconsejar la aprobación del proyecto.

“No conozco la resolución. Pero si hay un organismo que tomó la decisión, será fundada y podremos entenderla", dijo respecto a la resolución.

Sobre la terminal fluviomarítima señaló que "no es un proyecto aún, es una idea".

"Hubo una iniciativa privada que consideramos de interés en el Ministerio de Transporte, que consideró de interés la Intendencia de Montevideo, el presidente de la Comisión del Patrimonio y la Administración Nacional de Puertos. Para poder iniciar ese trámite se pidió una autorización al Parlamento que está en trámite”, explicó.

La declaración de la Mesa Departamental del FA encomienda a la Mesa Política Nacional que se expida sobre el tema. Fuentes del Frente Amplio dijeron a NTN que es muy difícil que en ese ámbito se tome una resolución diferente, por lo que el proyecto quedaría estancado en el Parlamento.

El empresario Juan Carlos López Mena dijo hoy a El Observador que el proyecto de la construcción de la terminal de pasajeros no se hará si no es con el proceso de enajenación. “Hacer trabajar a Foster and Partners (el estudio de arquitectos contratado por el empresario) cuesta muy caro y lo vamos a hacer cuando se adjudique la obra. Tampoco hay que hacerse ilusiones sobre algo que no es tuyo”, dijo el empresario.