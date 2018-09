Por qué la Departamental del FA pide no vender el Dique Mauá La Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio entiende que el proyecto de la terminal fluvio marítima en la zona del Dique Mauá no debe hacerse a través de la enajenación de los predios involucrados. El alcalde del municipio A y vicepresidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio, Gabriel Otero, dijo en No toquen nada que la entidad no se opone a que se lleve adelante a través de una concesión a largo plazo, pero sí a la venta de dicho espacio público.

Actualizado: 06 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

adhoc© Javier Calvelo