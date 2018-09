Juan Raúl Ferreira reivindica “progresismo” de Wilson al “cobijarse” con Mujica José Mujica le dio la bienvenida este lunes a Juan Raúl Ferreira al Espacio 609. Ferreira justificó su cambio por las ideas que defendió Wilson, su padre. Desde el Partido Nacional, el diputado Jorge Gandini dijo que lo hace por cargos.

Actualizado: 11 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

“Wilson era progresista, una de las tantas expresiones progresistas de este país. Yo no estoy diciendo que el Frente Amplio es wilsonista, estoy diciendo que Wilson era progresista y me incorporo a la gran columna progresista”, dijo el hijo del histórico caudillo blanco.

Ferreira dijo que se siente frentista hace un buen tiempo. Pero este lunes fue un día especial porque habló como parte del partido de gobierno.

“Es la primera vez en mi vida que hablo como frentista. Como frentista proclamo y digo con orgullo que soy de los que quiere, pidió y fue aceptado para poderse cobijar bajo el liderazgo de ese referente tremendo que es Pepe Mujica”, afirmó.

José Mujica agradeció a los que llegaron del batllismo y a los que llegaron desde el Partido Nacional. Y agradeció a Juan Raúl por llevar una estela de wilsonismo al Frente Amplio.

“Un viejo compañero dijo que los muertos ilustres que ayudaron a forjar el país no tienen divisas, no son capital de un partido, son capital de la nación, expresión del nosotros”, dijo el expresidente.

La decisión de Juan Raúl Ferreira disgustó al diputado Jorge Gandini, quizás uno de los dirigentes blancos que más se reivindica como wilsonista. Y al cuestionarlo habló de que se va en busca de cargos.

“No sé qué pensaría Wilson”, dijo Gandini. “Tiene todo el derecho de que una vez que agotó la posibilidad de que el partido le dé cargos, de ir a buscarlo en otro lado. Está enojado, busca otros destinos y es su derecho. Pero los blancos están en el Partido Nacional. Eso lo dijo Wilson. Hay que ser blanco siempre, las 24 horas, arrogantemente blanco, orgullosamente blanco, que nos envidien los que no son blancos. Wilson era un gran blanco. Quien está en otro partido no podrá ser wilsonista, no podrá llevarse eso”, agregó.