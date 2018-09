“Intentamos negociar con Uber, pero encontramos un local atendido por jóvenes sin poder de resolución” La Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) intentó negociar con Uber pero no pudo. Sus representantes dicen que “la plataforma es casi una entelequia en Uruguay” y además reclaman ser considerados iguales a los taxis y remises.

Actualizado: 14 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Los integrantes de ACUA visitaron la Comisión de Transporte de Diputados para informar sobre la situación del sector. Esteban Queimada, integrante de ACUA, dijo que cuando quisieron negociar con Uber lo único que encontraron fue un local, “atendido por jóvenes, que suben y bajan documentación y validan lo que les presentan, pero no tienen poder de resolución”.

Además, Queimada sostuvo que el estudio Ferrere Abogados es el representante legal de Uber y eso fue “lo más parecido a representantes de la empresa que encontraron porque consiguieron que se sentaran frente a ellos en la Dirección Nacional de Trabajo para recibir una plataforma reivindicativa”.

Según ACUA, Uber tiene el 70% del mercado, Easy representa cerca del 20 % y luego hay cuatro o cinco empresas que se reparten el saldo. Queimada dijo que con el resto de las empresas no lograron avances en la negociaciones que se propusieron.

“En la última reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, el ministro Ernesto Murro se comprometió a generar un ámbito con los referentes de cada una de las plataformas que operan en Montevideo y con los trabajadores para crear canales de diálogo. Queremos hablar sobre la rentabilidad y las condiciones laborales. Estamos esperando esa convocatoria”, dijo Queimada a 180.

Números e “iguales”

El trabajo del transporte por aplicaciones tiene casi tres años en Uruguay, pero estuvo un año y medio sin regulación por parte de la Intendencia de Montevideo (IM). ACUA informó a los legisladores que actualmente hay 2.500 permisarios registrados ante la Intendencia de Montevideo y 5.500 puestos de trabajo, o sea choferes.

Según los número de ACUA, el sector aporta, anualmente, un promedio de 90.000.000 de dólares que se componen de 16.000.000 de dólares de canon que se paga por kilómetro y patente a la IM, y 80.000.000 de dólares de gastos fijos impositivos de los 4.500 vehículos y los 5.500 choferes. Además, en los últimos dos años, se generaron 25.000.000 de dólares por renovación de flota, que son el 60% de los vehículos del sector. La reglamentación les exige como máximo seis años de antigüedad a los autos.

Queimada dijo que ellos reclaman, como sector, ser considerados iguales. “Tanto el remise y el taxi tienen subvenciones y retribuciones. Sin ellas no podrían mantenerse en el mercado, que es lo que nos pasa a nosotros. No podrían solventar ni amortizar la principal herramienta para prestar el servicio, que es el vehículo. Los números son iguales para todos, sea una modalidad nueva, vieja o tradicional, y los problemas también. El taxi y el remise, si no tuvieran exoneraciones y retribuciones para comprar esos vehículos, y si no tuvieran subvenciones en cuanto al combustible, tendrían los mismos problemas que nosotros”, afirmó.