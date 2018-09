“Las encuestas se equivocan” Equipos Consultores también presentó una lista de "razones para tener precaución sobre las encuestas que miden internas".

Actualizado: 19 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

El texto explica que este tipo de consultas tienen mayor margen de error ya que la muestra de cada partido es solo una parte de la muestra total.

Además señalan que estas encuestas son muy lejanas en el tiempo al que van a realizar las elecciones y las personas pueden cambiar de intención de voto.

"Las internas son elecciones de voto no obligatorias y efectivamente, no todo el mundo vota", explica el texto. Por esta razón algunos pueden expresar su preferencia pero luego no llevarla adelante.

Ofrecer listados de candidatos también tiene "puntos débiles" ya que se agrega información al encuestado; además todavía no están definitivamente oficializados los candidatos.

Hacer estas consultas por candidato "muchas veces subestima la importancia que pueden tener algunas estructuras partidarias de militancia, fundamentalmente en el interior del país", agrega.

También se menciona que la visibilidad actual de los precandidatos influye ya que tal vez ahora algunos no sean conocidos pero en campaña se destaquen.

Por último el texto afirma que "las encuestas se equivocan".

"En realidad aciertan mucho más de lo que se equivocan pero, a veces, se equivocan. Cuando se equivocan en general lo hacen por diferencias relativamente menores aunque, a veces, se equivocan por diferencias grandes", agrega.

"La encuesta es una herramienta de aproximación, no de precisión. La encuesta es siempre una medición del pasado, no un pronóstico sobre el futuro. Por tanto, es bueno tomarse en serio las encuestas (la mayor parte de las veces aciertan), pero posiblemente no es tan bueno tomárselas demasiado en serio. Desconfiar un poco quizá no sea un mal consejo", concluye.