Cambios en Rivera, 18 de julio y la nueva fiscalización de los autos de la IM Los vehículos con cámaras que utilizará la Intendencia de Montevideo fiscalizarán, además del estacionamiento tarifado, el uso del carril solo bus, donde no se permite estacionar y la circulación es preferencial para los ómnibus.

Actualizado: 19 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

A partir de este miércoles, la Intendencia de Montevideo (IM) fiscalizará y sancionará en las nuevas zonas que se definieron para estacionamiento tarifado en los barrios Cordón, Centro y Ciudad Vieja. Los controles serán realizados por inspectores de tránsito, dijo el director de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu.

Además, empezarán a probarse los vehículos con cámaras que incorporó la IM, aunque todavía no sancionarán. Primero van a hacer pruebas en las nuevas zonas de estacionamiento tarifado y luego está previsto que, entre otras tareas, realicen la fiscalización de los carriles Solo Bus. Esto comenzará en las avenidas 8 de octubre y Agraciada.

Inthamoussu dijo que en el caso de la avenida Rivera, “un problema de difícil solución para la IM”, se definió hacer un “híbrido”. Los vehículos particulares no podrán estacionar ni tampoco detenerse y los ómnibus van a poder circular indistintamente por todos los carriles porque es muy angosta. “Ese es el problemita que a veces tenemos, por eso definimos que no se pueda estacionar ni detenerse, porque en un prohibido estacionar se considera que el auto está estacionado después de los tres minutos detenido, con o sin el conductor a bordo. Entonces, había un margen y con un solo auto que pare ya no puede usar el carril”, explicó.

Además, el director de Movilidad anunció que en este periodo de gobierno se va a iniciar la primera fase de la reforma de 18 de julio. “La vamos a presentar dentro de algunas semanas, es una mirada mucho más urbana de nuestra querida 18 de julio y que en esta primera parte va a incluir una reforma de todo 18 de julio, del Obelisco a Plaza Independencia”, afirmó.