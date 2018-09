Esteban Batista, el último pivot Esteban Batista dijo que "los pivot de la vieja escuela que juegan de espalda al aro" están por "extinguirse" y opinó que la Liga Uruguaya es como el fútbol local: "friccionado, se tranca y es medio lento".

Actualizado: 22 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Batista habló con 13a0 de DelSol tras la victoria de Uruguay ante México sobre su posición en la cancha, analizó la Liga Uruguaya y recordó cómo es enfrentar a las "bestias" de la NBA.

¿El pivot centro tiende a desaparecer?

"El deporte tiende a cambiar. Siempre se está tratando de sacar más ventaja sobre lo físico y se lleva a límites de la resistencia física, la potencia", dijo el basquetbolista.

"Soy como los dinosaurios que están por extinguirse, por la posición en la que juego que ahora los 5, los que juegan en mi posición, juegan más de frente, son más versátiles, por arriba del aro, y ya no quedan muchos pivot de la vieja escuela que jueguen de espalda al aro", reconoció Batista.

"Un ejemplo claro son los Juegos Olímpicos: se trabaja cuatro años para bajar medio segundo. Y eso pasa en el deporte en general: cuando más rápido, mejor, cuanto más saltás, mejor", explicó.

"Ya no es solo la técnica, hay que acompañarla con un buen estado físico", agregó.

La Liga Uruguaya "tiene similitudes" con el fútbol uruguayo

Batista, que jugará en Nacional en la próxima Liga Uruguaya, dijo que el básquet local no ha evolucionado de la manera que debería. "Se tendría que haber ido progresivamente no de forma descendiente", opinó.

"Cuando tenía 18 años era un logro poder integrar un plantel de primera, había una competencia, era como un premio que te llamen para entrenar 10 minutos con el equipo de primera. Hoy no hay tanta exigencia en ese sentido", señaló.

La Liga Uruguaya "es bastante friccionada, no de pegar, más física, más tosca, no es tan versátil como otras ligas donde ser más técnico y táctico hace que el juego sea más vistoso, rápido".

Según Batista "tiene similitudes con el fútbol: es friccionado, se tranca, es medio lento":

"A veces vienen muy buenos extranjeros y les cuesta porque no es fácil adaptarse al nivel de fricción y roce que se juega acá", explicó

"Hay mucho por mejorar. La inclusión del deporte a nivel nacional, porque en Uruguay es todo centralizado en Montevideo, se pierde mucha gente en el interior que podrían ayudar muchísimo al desarrollo. Sería bueno que se trate de integrar más al interior que históricamente siempre ha dado muy buenos jugadores", expresó.

La victoria ante México

El triunfo 63-60 ante México en el Palacio Peñarol "fue una noche sumamente disfrutable porque ganar de la manera que ganamos".

"Veníamos sufriendo en el partido, no le encontrábamos la vuelta, y tener esa recompensa, ese premio al final del partido, dejando todo, porque obviamente fue a impulsos personales, a garra, a ganas de no rendirse como equipo, fue un lindo premio", dijo Batista.

La victoria fue "a la uruguaya, en la hora y de rodilla, como nos gusta a nosotros, sufriendo, a lo último, como estamos acostumbrados en el fútbol".

Los "animales" de la NBA

Batista fue el primer -y hasta ahora único- jugador uruguayo en la NBA. Estuvo en los Atlanta Hawks en 2005-2006.

"En la NBA jugás contra atletas, contra tipos que vuelan. En un uno contra uno, cuando me lo lograba sacar de arriba, venía otro volando y te metía una tapa. No entendías de dónde había aparecido y cómo había podido hacerlo. Físicamente son inalcanzables. La genética de por sí son los más fuertes. Es otro deporte", analizó.

"Para jugar me gusta más el básquet europeo porque es más colectivo, más técnico, más táctico. EN la NBA es más en base a potencia física, son animales", señaló.

La NBA "se asemeja a la película Space Jam, los ves cómo saltan, se ponen el aro en el hombro. En Europa es más un juego de equipo, de inteligencia, de buscar errores en el rival", dijo Batista.



"Gracias a Dios me ha tocado ver varios monstruos de cerca. Cuando estaba en la NBA no paraba de asombrarme todos los días. Son jugadores que veías en la tele o en las maquinitas y estaban ahí en la misma cancha", dijo.

"Una noche Allen Iverson fue el que más me llamó la atención. Lo veías y era flaquito, petisito, no tenía músculo, nada, y nos hizo 53 puntos. No era que te ganaba físicamente, pero penetraba, las tiraba, e iba todo adentro. No lo descubri esa noche, pero me sorprendió tremendamente", recordó.

"LeBron para mí se asemeja a un Cristiano Ronaldo, es todo físico, es una bestia, un animal. Obviamente que tiene talento. Siempre digo: para mí Kobe Bryant era Messi y LeBron era Ronaldo. Es como que me digas: ¿qué te gusta más, la Porsche o la Ferrari? Dame las dos", dijo Batista.