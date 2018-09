Robert Redford ya no quiere hablar sobre dejar la actuación Poco más de un mes después de anunciar su retiro, el actor estadounidense Robert Redford se retractó de sus declaraciones y ya no quiere hablar sobre abandonar su carrera.

Actualizado: 22 de setiembre de 2018 — Por: Redacción 180

Consultado en el estreno de su nueva película, "The old man & the gun", el intérprete de 82 años se negó a confirmar que este era su último filme como actor.

"No respondo eso", deslizó con una sonrisa, explicando que quería "preservar el misterio".

A principios de agosto, en una entrevista con la revista Entertainment Weekly, había sido claro acerca de sus intenciones.

"Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación", había dicho, al asegurar que "The old man & the gun" era su último papel. "Avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21 años", agregó.

Sin embargo, el jueves por la noche se retractó de esas palabras. "Fue un error, nunca debería haber dicho eso", dijo en la alfombra roja de Nueva York.

"Si me jubilo, simplemente debería distanciarme de la actuación, sin hacer ruido", opinó el intérprete que recibió un Óscar como mejor director en 1981.

"No debería hablar sobre eso porque atrae demasiada atención", lamentó. "Quiero centrarme en esta película y su distribución".

En una entrevista con la revista Esquire, David Lowery, el director de "The old man & the gun", reveló que Redford había mencionado durante el rodaje que era su última película como actor.

AFP