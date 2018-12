“Tabaré me dijo: ‘Salgado será mi amigo, pero tú decide lo que tengas que decidir’” El intendente Daniel Martínez habló sobre la reforma de la avenida 18 de julio, que piensan comenzar en 2019, y a la que el asesor presidencial y presidente de Cutcsa, Juan Salgado, se opuso públicamente en primera instancia cuando tenía otras características.

Actualizado: 04 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

Cuando la Intendencia de Montevideo (IM) presentó la reforma de la avenida 18 de julio, el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, la cuestionó públicamente y dijo que el resultado “podía ser peor que el Corredor Garzón”. Luego anunció que iba a trabajar en conjunto con las autoridades en otro proyecto.

Finalmente, hace algunas semanas la IM anunció que la reforma se hará, pero el proyecto inicial fue modificado. Martínez dijo en entrevista con No Toquen Nada que la postura de Salgado no influyó en el cambio. “¿Está saliendo o no? Y no solo Salgado se opuso, lo hizo todo el sistema político. Yo estuve peleado con Salgado y fue público, aunque yo no le dije nada porque nunca le digo nada a nadie, pero fuimos cuestionados duramente por nuestras medidas y hubo una parafernalia política entorno a Salgado. A nosotros nos interesa hacia dónde vamos y no andamos haciendo show mediático de peleas”, sostuvo.

Este no es el único episodio vinculado al transporte que tuvo una oposición pública de Salgado. El presidente de Cutcsa también se opuso a los BRT, que son los corredores de buses de tránsito rápido, como iba a ser en primera instancia el corredor Garzón y que según el Banco Interamericano de Desarrollo fracasó, en parte, por la oposición de las empresas. Martínez sostuvo cuando asumió su gestión que los BRT iban a ser una prioridad y a pesar de que lo reiteró, no hay obras previstas de BRT como tal.

También durante esta gestión se realizó una rebaja de servicios fuera de las horas pico, que se aplicó en 18 de julio, y a la que se opusieron las cooperativas de transporte, pero sin embargo Salgado apoyó públicamente la decisión de la IM y criticó a las cooperativas.

Martínez dijo que las posturas de Salgado, que es asesor presidencial y amigo de Vázquez no influyen en las decisiones que toma. “Eso no pesa en absolutamente nada, aparte Tabaré me dijo: ‘será mi amigo, pero tú decide lo que tengas que decidir’ y por supuesto que nunca se me pasó otra cosa por la cabeza. Por eso hubo un enojo y una serie de cuestionamientos políticos, pero la idea de 18 de julio sigue válida. Vamos a ensanchar las veredas, vamos a poner una bici senda, todo eso es así y lo haremos de una forma en la que después podamos avanzar a donde queramos”, afirmó.