Negativa de Uruguay a asilar a García “fortalece lucha contra la corrupción” El presidente peruano Martín Vizcarra resaltó el martes que la negativa de Uruguay a conceder asilo político al exmandatario Alan García es una decisión que fortalece la democracia y la lucha contra la corrupción.

La decisión del presidente uruguayo Tabaré Vázquez "fortalece también no solamente la democracia, la independencia de poderes, sino fortalece la lucha frontal contra la corrupción que es uno de los objetivos de nuestro gobierno”, dijo Vizcarra a periodistas al final de un ceremonia en Puno, al sur de Perú.



"Ha quedado absolutamente claro (que no hay persecución política)", acotó el presidente, tras agradecer el rechazo al asilo de parte de "un gobierno amigo como Uruguay, quien dice que en el Perú hay tres poderes del Estado independientes”.



La negativa uruguaya forzó a Alan García a abandonar la sede diplomática de ese país, donde permaneció refugiado durante 16 días.



El expresidente (1985-1990/2006-2011) alegó ser víctima de una persecución política desde el sistema judicial.



García, de 69 años, pidió asilo el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país por 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.



Por "consideraciones estrictamente jurídicas y legales (...) no concedemos el asilo político al señor Alan García", dijo el presidente uruguayo el lunes.

"En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos" del exmandatario, agregó Vázquez sobre la decisión.

Por su lado, el abogado de Alan García, Erasmo Reyna, dijo que el gobierno entregó información falsa a Uruguay sobre la situación legal del expresidente.



"El informe que el gobierno presentó hay afirmaciones falsas (...) señala que la Megacomisión (del Congreso) estableció un desbalance patrimonial. No es verdad lo que se consigna", señaló el defensor de García.



El expresidente peruano anunció el lunes que estaría a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción, tras abandonar la embajada uruguaya en Lima luego que Montevideo le negara el asilo.



"Estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan", indicó García en una declaración leída a periodistas por su secretario Ricardo Pinedo, en su primera reacción pública.



"No existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras", sostuvo el exgobernante.



