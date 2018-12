Revista Science publica carta sobre legislación que restringe investigación en Uruguay La prestigiosa revista científica Science, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, se hace eco de una carta firmada por varios científicos uruguayos que denuncian limitaciones para desarrollar la investigación en el país.

Actualizado: 06 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

El documento comienza explicando que el crecimiento económico uruguayo trajo consigo cierta degradación ambiental y una ley aprobada en 2018 ataca esa cuestión. “Pero aplica ilógicas restricciones a la investigación científica”, agrega.

Al profundizar en la legislación, se explica que si bien la Ley 19.175 regula el uso de los recursos acuáticos y la acuicultura, que serán controlados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), “también restringe la investigación requiriendo a los científicos un permiso del gobierno para la actividades de campo”.

Además, se destaca que la ley “obliga a los investigadores a retener la publicación de resultados hasta obtener una autorización expresa de la Dinara”.

“Estas regulaciones contradicen el principio de que la investigación científica es independiente de las presiones ejercida por los comisionados o los intereses económicos, políticos e ideológicos”— dice la carta.

Luego, la carta explica que la Universidad de la República (UdelaR) presentó una apelación para revocar la decisión y entabló negociaciones formales con el gobierno.

“Esperamos que este proceso elimine las regulaciones restrictivas. Los científicos deben dejar claro al gobierno que la investigación científica debe progresar sin trabas y que los resultados sean accesibles a los compañeros y al público, sin limitaciones”.

La carta es firmada por Ruben Sommaruga, Laura Rodríguez Graña, Danilo Calliari, Diego Lercari y Luis Aubriot.

Idas y vueltas

El decreto 115/018 es de mayo de este año y reglamentó la ley 19.175, aprobada en 2013. Un mes después de conocido el decreto, comenzaron los reclamos en contra de los obstáculos a la investigación, que fueron elevados por integrantes de la UdelaR, la Academia Nacional de Ciencias y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Además, 15 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias presentaron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, donde solicitaron la suspensión inmediata de la ejecución del decreto.

Luego el decreto inicial fue modificado, pero los cambios no conformaron a los investigadores y la UdelaR presentó una impugnación al decreto. La prorrectora de la UdelaR, Cecilia Fernández, dijo a No toquen nada que “hay un matiz entre comunicar los resultados y pedir permiso para publicarlos. Estaríamos estableciendo una censura a la investigación que, desde el punto de vista formal, no es aceptable”.