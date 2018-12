Parlamento aprobó proyecto de ley de promoción de agroecología La Cámara de Diputados aprobó definitivamente un proyecto de ley que declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de sistemas de producción de productos con bases agroecológicas.

Actualizado: 12 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

El proyecto crea una comisión y le encomienda en plazo de un año la creación de un Plan Nacional de Fomento. Se define a la agroecología como “la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles”. La Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas va a funcionar en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería y la va a presidir un delegado de esa cartera.

El proyecto se aprobó por unanimidad pero diputados de la oposición reclamaron al gobierno un contralor más estricto de los agroquímicos que se utilizan para las plantaciones de soja y maíz. Uno de ellos fue el diputado Omar Lafluf.

“Todos asistimos cuando el ministro Astori nos dice que se perdieron 1.000 millones de dólares por la cosecha de soja, y producir tres millones de toneladas de soja no se puede hacer, por lo menos hasta hoy, sin el uso de agroquímicos, glifosato y fertilizantes. Que esto no sustituye esa producción, por supuesto, pero también hay que hacer cosas en ese otro sentido. No hace mucho tiempo en este país se aprobaron cuatro eventos transgénicos de maíz, que también se usa semilla transgénica en la soja, y se aprobó en contra de la opinión de la Dinama”, dijo Lafluf.

No toquen nada habló con Gabriel Bentancur, uno de los coordinadores de la Red de Agroecología del Uruguay, para quien existe una contradicción en el gobierno respecto al rumbo sobre los modelos de producción agropecuaria.

“Hay una contradicción. Ese es el intríngulis, vamos a tener que ver cómo salir de esto y lo veo tímido pero veo un paso. Los transgénicos que se aprobaron el 15 de diciembre pasado se aprobaron con la negativa de los ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente. Entonces, evidentemente, ahí cómo no va a haber una contradicción”, comentó Bentancur.