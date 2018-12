Sartori y las leyes de la agenda de derechos: “lo que está, está” Consultado por su postura sobre posibles cambios en las leyes que forman la llamada agenda de derechos, como la de salud sexual y reproductiva que despenalizó el aborto o la de matrimonio igualitario, Juan Sartori, precandidato del Partido Nacional a la Presidencia, dijo en No Toquen nada que las leyes que ya tuvieron validación en el Parlamento “no son la prioridad”.

Actualizado: 12 de diciembre de 2018 — Por: Redacción 180

En entrevista con No toquen nada de DelSol 99.5, Sartori fue preguntado sobre su postura respecto a distintas leyes que forman parte de la llamada agenda de derechos.

Sobre la ley de matrimonio igualitario, el precandidato nacionalista dijo que “lo que es legal hoy en Uruguay, es legal, y después cada persona puede actuar en su vida privada como le parezca”. “Yo tendré mis consejos para mis hijos de la manera que me parece que es bueno para ellos pero después tomarán sus propias decisiones”, añadió.

Además, dijo que no prefería hablar específicamente de los contenidos de las leyes “porque las vas a leer y por cómo terminan siendo escritas y cómo salen del Parlamento tras todas esas negociaciones y discusiones, al final casi que son inentendibles y tienen aspectos que a uno le gustan y otros que no”.

“Al final, la adquisición de derechos, sean cuales sean, son el camino del progreso normal de cualquier sociedad”, mencionó.

Consultado sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Sartori no respondió si se encontraba a favor o en contra, pero dijo que su opinión personal no tiene que ser igual a su postura sobre si un tema debe ser ley.

Luego, respondió que su postura sobre este tema es similar al que planteó sobre el matrimonio igualitario, que “las leyes que se hayan votado, que hayan pasado por validación del Parlamento o del público, no son la prioridad”.

“La prioridad que veo en Uruguay es otra, no la de seguir discutiendo grupos de personas, minorías o protección de esto. Lo que está, está. Enfoquemos hoy el tiempo y recursos que tenemos en mejorar el trabajo del Uruguay, por ejemplo, eso me preocupa muchísimo más”, agregó Sartori.

También dijo que el acto que realizó el martes fue un lanzamiento de una idea, y que en los próximos meses precisará y bajará a tierra sus intenciones respecto a cada tema.

Cannabis: medicinal, sí; recreativo, tal vez

Sobre la ley que regula la producción y distribución del cannabis en el país, dijo que “ya no es novedad” para el mundo y mencionó los ejemplos de Canadá y de los diversos estados de Estados Unidos que han legalizado el consumo.

“Mi posición sobre la recreativa es que hoy se está volviendo el estándar de todos los países más importantes de Norteamérica, entonces no es un problema para Uruguay. Ahora, quiero ver cuáles son los impactos a largo plazo de ese experimento, que no están claros. Estamos probando otro camino, no sé si va a funcionar mejor o peor”, comentó.

Por otra parte, se mostró convencido del desarrollo de la marihuana medicinal, y sobre todo, su uso para paliar los síntomas de la epilepsia refractaria.