Cuevas le ganó a Schwartzman en Rio El argentino Diego Schwartzman, defensor del título y número 19 del mundo, cayó eliminado este miércoles del Abierto de tenis de Rio de Janeiro al abandonar ante el uruguayo Pablo Cuevas en primera ronda.

Actualizado: 21 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

Con su repentino adiós, Schwartzman deja el torneo sin sus cuatro primeros sembrados tras las prematuras salidas de Dominic Thiem, Marco Cecchinato y Fabio Fognini.



El tenista porteño, que venía de ser finalista el domingo en Buenos Aires, acabó retirándose lesionado en el segundo set, cuando ya perdía por 6-1 y 4-1, en la reanudación del duelo que la lluvia había obligado a interrumpir en la noche del martes.



"Lamentablemente me tuve que retirar cuando iba perdiendo contra @PabloCuevas22 en el Atp 500 de Río. Un fuerte dolor en el isquiotibial derecho no me dejo seguir", escribió después del partido en Twitter, sin detallar el alcance de la lesión.



Su salida culmina la precoz despedida de los cuatro primeros sembrados del mayor torneo de Sudamérica, de categoría ATP 500, tras la sorprendente eliminación el martes del favorito Thiem (8º) y los italianos Fognini (16) y Cecchinato (17), reciente campeón en Buenos Aires.



Cuevas, vencedor en Rio en 2016, se verá en segunda ronda con el argentino Juan Ignacio Londero.



En otro partido aplazado, la joven promesa Thiago Wild, invitado a participar en el torneo, empezó ganando el primer set al japonés Taro Daniel, quien hizo valer su experiencia y se llevó sin mayores problemas las dos últimas mangas.



Daniel se enfrentará en segunda ronda al servio Laslo Djere, verdugo del austríaco Dominic Thiem, número ocho del mundo y principal favorito del torneo.



Ya en duelos de segunda ronda, Aljaz Bedene -verdugo de Cecchinato el martes- se deshizo cómodamente en dos sets del brasileño Thiago Monteiro, con lo que el individual masculino se queda sin participantes locales.



El número uno del tenis brasileño cometió errores en momentos decisivos que terminaron precipitando su derrota.



Bedene, número 83 de la ATP, se las verá en cuartos con el boliviano Hugo Dellien, que doblegó también en dos sets al español Roberto Carballés.



El mallorquin Jaume Munar necesitó dos tie-breaks para derrotar al británico Cameron Norrie



La promesa canadiense Félix Auger-Aliassime, otro de los invitados, soprendió por su parte chileno Christian Garin. En el primer set, muy igualado, le ganó 7-5, y en el segundo le rompió el servicio en el séptimo juego y terminó venciendo por 6-4.



Único torneo ATP 500 de Sudamérica, el Abierto de Rio celebra este año su sexta edición, tras las conquistadas por Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015), Pablo Cuevas (2016), Dominic Thiem (2017) y Diego Schwartzman (2018).

AFP