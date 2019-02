Nadal dijo que Kyrgios no respeta al público ni al rival El español Rafael Nadal criticó al australiano Nick Kyrgios, que lo derrotó en la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis-2019 que se juega en Acapulco, considerando que la falta un poco el respeto al público y al rival.

Actualizado: 28 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

"Él hace su show, tiene un talento descomunal y hoy la ha salido bien y ha ganado. Hay que felicitarlo", dijo Nadal en la conferencia de prensa posterior al partido en el que Kyrgios se impus 3-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (8-6).

Sin embargo, el número 2 del ranking mundial reprobó algunas actitudes que el australiano tuvo durante el partido como tratar de sorprenderlo con un saque desde abajo y con saltos a la hora de hacer sus tiros ganadores.

"No creo que sea un mal chico", destacó Nadal, "pero le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo".

Eso sí, la 'Fiera de Manacor' dijo que a sus 32 años, 17 de ellos como profesional, actitudes como las de Kyrgios, nueva años más joven, no lo sacan de sus casillas.

"Que un chico haga cosas extrañas en la cancha no me va a desquiciar", aseguró Nadal. "A mí no me saca nada de quicio".

Sobre el trámite del partido y la derrota, el manacorí lamentó no haber aprovechado todas las circunstancias positivas que tuvo, incluido un triple 'match point' en el 'tie break'.

"He estado en ventaja en el marcador prácticamente en todo momento, sus oportunidades comparadas con las mías han sido mínimas, pero jugando ante un jugador como él estás expuesto al riesgo de no aprovechar las oportunidades que se tienen y en este caso han sido muchas", analizó.

Nadal rechazó sentir molestia por el resultado, pero aceptó estar triste por no haber sostenido su jerarquía como máximo favorito para ganar el torneo.

"Evidentemente estoy triste porque vengo de un tiempo sin competir y me apetecía competir esta semana. La mayor tristeza no es la derrota sino el no venir mañana a competir", lamentó.

Sobre la posibilidad de asistir al Abierto Mexicano en 2020, Nadal apuntó que "Acapulco es un lugar que permanentemente está en mi calendario y yo estaré dispuesto a volver siempre".

AFP