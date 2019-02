Brian Rodríguez: velocidad y técnica que buscan una mayor comprensión del juego Leonardo Ramos, Alejandro Garay y José Perdomo, entrenadores que tuvieron a su cargo en los últimos años al joven volante de Peñarol, Brian Rodríguez, hablaron con 13 a 0 y dieron su opinión sobre las características de su juego y su potencial.

Actualizado: 24 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

El sábado, cuando Peñarol no lograba cerrar el partido contra Rampla, Brian Rodríguez apareció en el área y marcó el segundo gol del carbonero. Fue también su segundo gol en Primera División (le había marcado a Boston River en el Torneo Intermedio) pero el primero desde que Diego López lo colocara como titular en este 2019.

Rodríguez, de 18 años, nació en Tranqueras y viene ganando minutos en el primer equipo de Peñarol, tras subir desde las divisiones juveniles, habiendo llegado a los 16 años.

En un informe realizado por 13 a 0 de DelSol 99.5, entrenadores que tuvieron a Rodríguez en sus planteles describieron al volante. Leonardo Ramos, exdirector técnico de Peñarol, fue quien lo hizo debutar en Primera División. “Lo habíamos visto en los entrenamientos que hacíamos con la 3ª y la 4ª y veíamos que tenía condiciones muy buenas. Es un jugador muy rápido, muy habilidoso, aunque en ese momento no lo podíamos disfrutar demasiado porque estaba con la selección sub 17, pero las veces que lo vimos nos llamó muchísimo la atención su velocidad. Le fuimos agregando algunas cosas en cuanto a la marca porque no tenía demasiada en ese momento. Tiene un futuro enorme”, comentó.

Ramos agregó que “no son muchos los jugadores que llevan la pelota pegada al pie a alta velocidad y Brian es uno de ellos”, y también elogió la capacidad del mediapunta para rematar al arco.

En cuanto a las cosas a mejorar, el exentrenador de Peñarol dijo que “le costaba el ida y vuelta, en el entrenamiento lo hacía pero cada tanto había que estar diciéndoselo porque su ambición de llegar al gol lo alejaba de algunas cuestiones tácticas que necesitaba el equipo”.

Garay: “juega a la pelota”

Rodríguez formó parte de la selección uruguaya sub 17. Su entrenador, Alejandro Garay, dijo que “la gran dificultad que tuvo fue la comprensión del juego, la interpretación”, característica que considera que mantiene, pero en la que ha mejorado. “Es algo innato. En una definición más ‘de calle’: él juega a la pelota, y el fútbol es algo más, entonces eso le cuesta”, comentó.

Garay también coincidió con Ramos en destacar la técnica, la velocidad y la buena pegada del jugador, pero apuntó que “cuando interprete el juego, eso lo ayudará a tomar las decisiones correctas y ahí es donde puede demostrar el gran potencial individual que tiene”.

El DT de la sub 17 consideró que la forma de jugar de Rodríguez “es producto de lo que ha sido su vida, en la que ha tenido que tomar decisiones desde muy chico y valerse por sí mismo”. Agregó que el jugador ha tenido un desapego muy temprano de su familia por llegar solo a Montevideo a los 16 años y que tuvo muchos inconvenientes para adaptarse, llegando a vivir a la casa de su representante y no pudiendo ser regular en su formación liceal.

Respecto a esto último, José “Chueco” Perdomo, entrenador de Rodríguez en la sub 16 de Peñarol, dijo que es un jugador al que le serviría continuar con sus estudios. “Está aprendiendo cosas y tiene que mejorar mucho. No está estudiando y tiene que empezar a estudiar un poco para tener mejores posibilidades para el futuro. Lo único que tiene es que a veces se me va, anda en las nubes, y hay que bajarlo a tierra”, comentó.