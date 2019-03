Líderes políticos se solidarizaron con Andrade por viralización de una foto de su hija

Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Ernesto Talvi se expresaron en redes sociales cuestionando el uso de la imagen de una hija de los precandidatos del Frente Amplio. Carolina Cosse y Mario Bergara también expresaron su repudio.

No me parece bueno ni justo utilizar a los hijos de los candidatos para atacar a sus padres. No importa el partido, no debería pasar. Hay que tratar de subir el nivel, las elecciones pasan y los uruguayos somos todos una nación.