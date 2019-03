Manini Ríos habló de su futuro político y cuestionó a los poderes Ejecutivo y Judicial El comandante en Jefe del Ejército cesado por el presidente Tabaré Vázquez, Guido Manini Ríos, emitió un mensaje de video en el canal oficial del Ejército.

Actualizado: 13 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Manini Ríos dijo que el Ejército debe mantenerse fuera de la lucha político partidaria, pero aclaró que él no descarta hacer un camino político de ahora en adelante. “El Ejército se debe al Estado nacional y no a un partido político, ajustando siempre sus procedimientos a la Constitución y a las leyes nacionales. En lo personal, al retirarme del servicio activo, si en el futuro yo entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los más frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios”, afirmó.

El comandante en Jefe cesado dijo que tenía diferencias con el Poder Ejecutivo y se refirió a la sanción que se le aplicó en setiembre del 2018. “A esto le siguieron las distintas instancias del tratamiento de la ley de retiro, finalmente aprobada con claras injusticias, particularmente, con las franjas más bajas. Las críticos planteos que hemos realizado al Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley orgánica militar, en el que se ha negado a los comandantes la posibilidad de concurrir al Parlamento a explicar como, de aprobarse sin modificaciones, afectará entre otros aspectos a la disciplina militar y a la carrera profesionales de los integrantes de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Manini Ríos dijo que en la reunión mantenida con el presidente de la República también expresó su “malestar” y el del Ejército por algunas decisiones tomadas por el Poder Judicial.

“En estos días elevé al Poder Ejecutivo un escrito que da cuenta del parecer del Ejército sobre la actuación de la Justicia hacia los militares en los últimos años, sin justificar nunca situaciones que pudieron ser deshonrosas para nuestra institución. En ese escrito cito una decena de casos en el que queda demostrado de forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho. A esta situación se agrega que el pasado lunes 18 fue procesado con prisión un sargento retirado de 74 años de edad, por un delito cuya pena es excarcelable, pero igualmente fue enviado a prisión más de cuatro décadas después de ocurridos los sucesos que se le imputan”, afirmó.