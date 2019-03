“Más tiempo para estar con el paciente implica una mejor atención” Los médicos de los prestadores privados de salud atenderán a cuatro pacientes por hora en las consultas de policlínica.

Por: Redacción 180

Foto: José Benítez, No Toquen Nada (Todos los derechos reservados)

Los médicos y las instituciones privadas de salud acordaron que se atenderán cuatro pacientes por hora en las consultas de policlínica. Esto implicará pasar a 15 minutos por paciente, de los 12 actuales. La iniciativa surgió como propuesta del colectivo médico, en el marco de la última negociación del consejos de salarios. La incorporación de especialidades a esta modalidad se hará de forma paulatina y comenzará a partir de 2020.

“Esto es una segunda parte de la reforma de la salud, la parte micro. Antes pasamos por una macro y ahora vamos a la mejora de la calidad asistencial. Más tiempo para estar con el paciente implica una mejor atención, mejor escucha, vínculo médico-paciente y mejor utilización de los recursos humanos y tecnológicos”, explicó a No Toquen Nada la pediatra Soledad Iglesias, integrante del consejo directivo del Sindicato Médico del Uruguay. “Las personas llevan a su hijo a la consulta y yo tengo 15 minutos para verlo, hacerle el control clínico para ver si tiene una patología, indicarle una medicación si es necesario. Poder explicarle al paciente da mejores resultado y cuando están preocupados y quieren exámenes, que a veces no es lo mejor, hay que hacérselo entender. Para todo eso se necesita tiempo, generar confianza y mejorar el vínculo”, agregó.

A partir de enero de 2020 ingresarán los médicos que son titulares de Cargos de Alta Dedicación, unos 900, independientemente de su especialidad. Luego, en abril se aplicará para las especialidades de pediatría, medicina interna y medicina familiar y comunitaria. En octubre seguirán las especialidades médicas no anestésico quirúrgicas y en diciembre medicina general.

En el acuerdo también se estableció que las instituciones deben citar a consulta con menos de una hora de tiempo de espera para el usuario y que tienen que generar mecanismos para que los usuarios confirmen si van a asistir o no. “Existe una responsabilidad nuestra de los médicos de llegar en hora, de cumplir con la tarea de manera correcta y por parte del usuario también existe la responsabilidad de que si no va a usar esa consulta se la deje a otro. A esto último no lo estoy planteando como médica, lo estoy haciendo como usuaria”, dijo Iglesias.

Por su parte, el ex director de la unidad de negociación del SMU, Federico Preve, dijo que hasta ahora hay cuestiones de la reforma de la salud que no llegaron al usuario y ésta era una de ellas. “En un mundo donde hay muchísimos cuestionamientos a la relación médico paciente, donde hay procesos de mercantilización de la medicina, generar la posibilidad, el tiempo y el espacio para que el médico pueda desarrollar plenamente sus aptitudes y responsabilidades clínicas y destrezas es llevar la reforma al consultorio”, aseguró.

En el caso de especialidades como psiquiatría, neurología, neuro-pediatría, geriatría y fisiatría no podrán superar los tres por hora, y en psiquiatría infantil no se podrán superar los dos por hora.