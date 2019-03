Facello fue cesado como vicepresidente del Partido de la Gente El diputado Guillermo Facello, uno de los fundadores del Partido de la Gente junto a Edgardo Novick, fue cesado como vicepresidente del partido.

Actualizado: 25 de marzo de 2019 — Por: Redacción 180

Un comunicado de la Mesa Ejecutiva dice que le retiran la confianza porque tuvo un “proceder ajeno al funcionamiento orgánico del partido”.

Para Facello no hay dudas que esta es una decisión personal de Novick: "No tengo ninguna duda, lo afirmo y lo ratifico, en un partido que se caracteriza por el personalismo y si se quiere hasta por el despotismo".

La Mesa Ejecutiva del Partido de la Gente se reunió el viernes, pero el comunicado fue publicado el sábado, luego que la lista 12000 que encabeza Facello decidiera impulsar a Gustavo Zubía para disputar la interna con Novick.

El líder del partido negó en canal 12 que la expulsión haya sido porque Zubía se quería lanzar de candidato y señaló que el motivo fue que Facello se estaba reuniendo con integrantes del Partido Colorado.

"El diputado Facello tuvo reiteradas reuniones de negociación con otros partidos políticos sin consultarnos, sin decirnos, siendo vicepresidente del Partido de la Gente. No puede ser que un vicepresidente esté reunido negociando con otros partidos sin decirnos nada, por atrás", afirmó Novick.

Facello desconfía de que la resolución de la Mesa Ejecutiva se haya reunido para tomar esta decisión. Habla de “presunta reunión” y dice que la Mesa Ejecutiva no se reunía hace dos años.

"Es una maniobra artera y menor en razón de que dos años sin funcionar una mesa ejecutiva y casualmente se reúne el viernes y el comunicado lo emite un sábado a las 8 de la noche después de que trasciende lo que se resolvió en un plenario que realizamos, que se resolvió que mañana se iba a presentar al señor Novick en forma personal, de frente como se hace políticamente y como lo hacen las personas de bien, no por interpósitas personas o comunicados truchos, que la agrupación de la lista 11000 levantaba la precandidatura presidencial del doctor Gustavo Zubía", dijo.

El ex fiscal Gustavo Zubía se unió al Partido de la Gente en junio del año pasado. Zubía dijo a canal 12 que le haría bien al Partido de la Gente una interna competitiva.

"Nosotros tenemos la percepción de que las internas mejoran a los partidos, generan mayor adhesión, la gente tiene un menú más amplio para decidir. Ojalá eso se hubiera podido concretar", señaló Zubía.

Facello sostiene que la forma en que lo cesa de la vicepresidencia del partido es “absolutamente irregular”. Además dice que los integrantes de la Mesa Ejecutiva que pertenecen a su sector no fueron notificados.

También dijo que la decisión de impulsar una precandidatura de Gustavo Zubía no cuestionaba el liderazgo de Novick en el Partido de la Gente, sino que era una forma de dinamizar el partido de cara a las elecciones internas.

"Nosotros no solo ayer planteamos el tema de la realización de una elección interna dentro del Partido de la Gente, no para cuestionar el liderazgo sino para dinamizar el partido. Lo planteamos personalmente, de fernte a él en octubre, lo planteamos en el Congreso Nacional en Salto el 1° de diciembre, y bueno, no aceptaba esa eventualidad. Ayer se volvió a reiterar en ese plenario y se acordó que se le iba a trasladar la reiteración de esta aspiración como manera de dinamizar un partido que evidentemente está deprimido", dijo.

Novick dice que no tendría problemas que Zubía se presente como precandidato a la presidencia y que ni Zubía ni Facello le habían comunicado la intención de disputar la interna.

"A nosotros nunca nos comunicaron eso, nos enteramos hoy recién por la prensa. Si me preguntan yo creo que es bueno que el Partido de la Gente tenga internas. Este es un partido abierto, si el Partido Colorado, que es donde ellos quieren no ir, no tienen un acuerdo, él puede presentarse al Partido de la Gente. Yo creo en las internas, es lo más democrático que hay", dijo Novick.

Facello dice que es todo muy prematuro y que consultará a los integrantes de su sector que camino seguir.