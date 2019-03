Radiación en salud: falta de físicos médicos “no ayuda a la calidad de los tratamientos” Los instrumentos que se utilizan en diagnósticos y terapias con radiación necesitan ser controlados y calibrados por profesionales que son escasos en Uruguay y no son incorporados al sistema.

El doctor en Física Gabriel González Springberg, dijo esta mañana a No toquen nada que esta situación afecta la calidad de los tratamientos. “El Uruguay está muy, muy atrás. Hay una escasez enorme de físicos médicos y eso no ayuda a la calidad de los tratamientos o procedimientos alcance el nivel de otros lados del mundo. Cualquier clínica debería tener físicos médicos a tiempo completo. Es una profesión que ya no podemos llamar nueva, existe hace un tiempo en el mundo”, dijo el grado 5 del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias.

González Springberg explicó que los procedimientos en la salud están a cargo de los médicos pero las radiaciones no, “de hecho el médico no sabe cómo medir radiación, eso es un proceso bastante complicado. El especialista en eso es el físico médico, las máquinas con las que lo lleva adelante son muy complejas.

“Un acelerador es una máquina muy complicada y aunque se fabrican todos iguales, son todos diferentes. Entonces hay que caracterizarlos y si uno no hace eso, tiene errores de algunos puntos porcentuales que hacen la diferencia entre los tratamientos de muy buen nivel y los que no lo son. Esa tarea es la del físico médico”.

“Es como comprar un boing de los que se han caído sin comprar el equipamiento que evita que se caigan”— Springberg.

Una de las razones para este escenario es que no hay suficientes recursos humanos: “Tenemos menos físicos médicos que los países vecinos y en la propia licenciatura, dentro de la Universidad, el apoyo ha sido muy escaso. Hay que hacer una inversión que el país no está haciendo”, enfatizó.

Y agregó: “La calidad de los tratamientos depende directamente de un físico médico. Las técnicas modernas que se hacen en países vecinos también”. Todo el mundo tiene un conocido que viaje a hacerse un tratamiento a otro lado, ¿por qué no se lo pueden hacer en Uruguay?”

También en el diagnóstico

La magíster Carolina Rabin, que cursa un doctorado en Física enfocado en imagenología en cáncer de mama, explicó la importancia del físico médico en los estudios de diagnóstico. “Hay que asegurar la calidad. No sirve hacer mamografías con la idea de bajar las dosis, porque está en el imaginario colectivo que eso le hace mejor al paciente, porque eso va a generar una imagen de pobre calidad y el médico no la va a poder interpretar correctamente. El el físico médico es el indicado para hacer esos controles de calidad”.

González Springberg y Rabin relataron que en una instancia de su formación académica necesitaban hacer controles en hospitales públicos y cuando pidieron autorización para hacerlo, se enteraron que no había equipamientos para hacerlo. “Nosotros tuvimos que comprar el equipamiento correspondiente para medir. Finalmente, si somos nosotros los que tenemos el equipo, entonces ¿cómo es que se hace en el resto del país?”.