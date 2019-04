Vázquez reconoció que no leyó fallo militar sobre Gavazzo Tabaré Vázquez reconoció este martes que no leyó las actas del Tribunal de Honor en donde José Gavazzo confesó el crimen de Roberto Gomensoro.

Actualizado: 03 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

En una entrevista con el periodista Gabriel Pereira, emitia inicialmente por VTV, Vázquez contó que junto con la decisión de destituir al general Guido Manini Ríos, decidió también, basado en las conclusiones del Tribunal de Honor, enviar a la Justicia los elementos vinculados al caso de Gomensoro.

“Digo que acá hubo una persona que siendo inocente estuvo presa y hay otras dos personas que sabiendo que era inocente, dejaron que estuviera presa. Lo dice el informe. Entonces dije que había que ver quién era el culpable y le dije al ministro de Defensa que hablara con el doctor Toma y le dijera que iba a firmar estas dos resoluciones y que esto pase a la justicia”, afirmó el presidente.

Luego Vázquez contó su versión de los hechos. Reconoce que Toma tenía la información pero dice que era el Ministerio de Defensa que tenía que haberlo enviado.

“Él fue, se reunió con Toma, Toma vio las actuaciones y le dijo que había que pasarlo a la Justicia. El ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden. Se enferma el ministro de Defensa, pide licencia médica y entra a actuar el subsecretario. Ahora vamos más para adelante. Cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me toma por sorpresa, no leí todo el expediente. Todo el trabajo lo tiene que realizar la cadena correspondiente. En la tarde del sábado miro por el celular para ver las noticias del día y en uno de los portales me entero de la situación. El domingo me pongo a averiguar y no se había presentado la denuncia”, dijo Vázquez.

Vázquez reconoció que no lo leyó. Pero, además, Toma tampoco le dijo que tenía el expediente. Por eso lo agarró por sorpresa la información de El Observador.

“¿Por qué no se presentó la denuncia? Porque, según informó después el viceministro, tenía que cumplir con una serie de trámites, notificar a los interesados, digitalizar toda la información para que no se perdiera, etcétera. Lo cierto del caso es que habían pasado 20 días y no se había hecho las denuncia”, dijo Vázquez.

“Lo primero que hice... rescatamos el expediente que está en el Ministerio de Defensa, que venga a Presidencia, lo hice el lues de mañana. Dije que lo quería en media hora. E inmidiatamente di instrucciones para que lo pasaran a la Justicia”, agregó.