Si Manini “va a ser candidato tiene que tener otra responsabilidad” El periodista Leonardo Haberkorn, responsable de la difusión del contenido del juicio del Tribunal de Honor contra los represores Gavazzo y Silvera, respondió en No toquen nada a quienes lo acusan de formar parte de una campaña para desprestigiar a Guido Manini Ríos su reciente carrera política.

Actualizado: 08 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

El excomandante del Ejército Manini Ríos acusó a Haberkorn de intentar ensuciar su campaña presidencial por el nuevo partido Cabildo Abierto.

“Hace pocas semanas, cuando se supo que el proyecto de Cabildo Abierto seguía para adelante, se notó a mucha gente nerviosa, a mucha gente preocupada”, dijo Manini en el lanzamiento de su candidatura. En ese contexto, afirmó que el artículo de Haberkorn publicado en El Observador buscaba ensuciarlo.

El periodista dijo en No toquen nada que con esas afirmaciones Manini no desmintió nada de lo que él había publicado. No desmintió información que se había ocultado al público y que, además, no se había denunciado.

Atribuirle la intención de perjudicar su carrera política, dijo Haberkorn, es “un disparate”. Él publicó el libro “Gavazzo. Sin piedad” hace tres años y en ese marco tuvo contactos con Manini consultándolo sobre estos temas.

Respecto a la fuente que le pasó la información, el periodista dijo que no puede meterse en su cabeza pero afirmó no creer que el objetivo sea obstaculizar la carrera política de Manini.

“Me da la impresión que apunta mucho más arriba, a que se conozca una cosa horrorosa que no se estaba conociendo. El señor Manini se cree el eje del mundo. La próxima encuesta que salga y mida cuándo tiene el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo abierto, se va a desinflar un poco. No es el presidente que viene (...) Se está poniendo en un lugar que no. Lo que tendría que decir Manini es hace cuánto que el Ejército sabía estas cosas”, afirmó.

Si bien reconoció que son dichos de campaña electoral, el autor de “Milicos y tupas” afirmó que el excomandante en jefe con sus dichos está agitando a militares en actividad o retirados contra las instituciones y contra determinadas presonas.

“Está logrando que un grupo de militares retirados y en actividad agarre mucho viento en la camiseta. Están muy entusiasmados con Cabildo Abierto pero a la vez muy agresivos con los periodistas y otros actores importantes. Nunca había visto que en Uruguay se abucheara a las preguntas, eso recuerda a otros países con experiencias muy nefastas. Y yo lo he vivido en redes sociales, partidarios de Manini, incluso oficiales en actividad, que ahora me hostigan permanentemente y están acusándome de ser una especie de sicario, de mandadero”, afirmó.

“No. Sicarios fueron otros. Se habla de alevosía, no. Alevosos fueron otros. Alevosos son los que mataron, los que desaparecieron, los que cocultaron, los que han dejado que un compañero estuviera preso siendo inocente. Creo que ahora que se sumó al sistema político el señor Manini le hace daño en azuzar a los militares contra la prensa o contra las instituciones. Si va a ser candidato tiene que tener otra responsabilidad”, respondió.

En tal sentido reveló que hace días le envió un mail a Manini para hablar personalmente de estas cosas pero no ha tenido respuesta.