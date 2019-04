Nuevo comandante del Ejército sobre actos de terrorismo de Estado: “no sé si están confirmados o no” Claudio Feola, nuevo comandante en Jefe del Ejército, dijo en rueda de prensa que no repudiaría actos de terrorismo de Estado de la dictadura militar porque no sabía si estaban confirmados.

Actualizado: 08 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Luego de asumir como nuevo comandante en Jefe del Ejército, Claudio Feola fue consultado en rueda prensa sobre la postura que tendría en la búsqueda de información sobre los desaparecidos durante la dictadura militar.

Feola dijo que “estamos en un Estado de Derecho y nos vamos a basar en la Constitución y la Ley”, y agregó que “toda información que llegue al Ejército Nacional va a ser transmitida por el conducto del mando”.

También dijo que “no hay un pacto de silencio”, que el Ejército no encubre asesinos, torturadores ni secuestradores, y se rehusó a hablar sobre el fallo del Tribunal de Honor, mientras que aseguró que no vio sus actas.

Por último, Feola fue consultado sobre el pedido de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de que el nuevo comandante repudiara públicamente los hechos de terrorismo de Estado de la última dictadura. “Sé que los familiares están muy dolidos, todos estaríamos muy dolidos si hay desaparecidos pero yo esa respuesta no se la puedo dar”, respondió Feola.

Cuando se le pidieron explicaciones sobre esa posición, dijo que no estaba en condiciones de hablar sobre esa época porque: “no sé si es real o no es real”. “Acá hay gente muy antigua, que capaz que hasta algún test psicológico habría que hacerle, porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real consciencia”, agregó.

Luego, Feola insistió: “no los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”. Al ser consultado si se refería a las torturas a las desapariciones o qué aspecto, dijo que ya había anunciado que la anterior sería la última pregunta, agradeció a los presentes y terminó la rueda de prensa.