Programa de Lacalle Pou cita erróneamente informe para hablar de aumento de asentamientos El programa que presentó el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou el lunes tiene datos sobre asentamientos que se atribuyen a un informe de la organización Techo. Sin embargo, la información presentada en el programa no refleja lo que Techo presentó en febrero.

Actualizado: 11 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

En base a un informe de Ricardo Leiva.

“Hoy tenemos registros que son indignos: más uruguayos viviendo en asentamientos en condiciones que no son dignas que en la crisis del 2002”, dijo Lacalle en el Parque Viera al lanzar su precandidatura. Pero el programa es más específico.

Los errores de rigor y de cita son bastante claros. No toquen nada estuvo en la presentación del informe de Techo en febrero. Además, después de ver el programa de Lacalle, se contactó nuevamente con Techo y confirmó que los datos que maneja el documento de Todos no se ajustan a lo que ellos presentaron.

Qué dice el programa

En el comienzo del documento se señalan diez datos que pretenden ser una demostración de que “sigue habiendo demasiados problemas sin resolver” en Uruguay.

Allí plantea que en los últimos cuatro años “se han perdido unos 50.000 empleos”; que “unos 150.000 jubilados perciben jubilaciones por debajo de los 12.000 pesos mensuales”, por ejemplo. Así avanza y en el punto número 10 dice que “entre 2011 y 2019 se pasó de 589 asentamientos a 656” y de “165.000 personas a más de 180.000” viviendo en ellos.

"Insistimos con el tema de los asentamientos. Tenemos que tener un abordaje en varias direcciones para poder dignificar esa vida de miles de uruguayos que viven con sus familias en condiciones indignas. Va desde la autoconstrucción, de un plan de vivienda para la gente de menores recursos. Aunque no lo crean tenemos puntos de contacto con aquellos que están separados ideológicamente como Unidad Popular, pero que los dos somos concientes que hay que generar un ámbito para que la gente de menores recursos pueda tener su vivienda”, dijo Lacalle Pou en Kibon.

El programa de Lacalle dice que el objetivo de esta política es “llegar tendencialmente a una situación de asentamiento cero en un horizonte de 10 años”.

En la página 179, en el comienzo del apartado dedicado a Vivienda se habla del déficit habitacional que estaría alcanzando las 87.500 viviendas en 2025 y el tercer párrafo señala:

“Este déficit es una de las causas del aumento del número de asentamientos, que (según un informe de Techo a febrero de 2019) pasaron de 589 en 2011, con una población total de unas 165.000 personas, a 656 este año, con una población total de 200.000 personas distribuidas en 60.000 hogares”, dice el texto.

No toquen nada estuvo en la presentación de datos de Techo y este miércoles volvió a consultar a la organización. Tomando en cuenta que ese párrafo del programa cita el informe de Techo como única fuente se puede decir que esas cuatro líneas del programa tienen problemas de rigor respecto a los datos que maneja.

Techo presentó en febrero su informe preliminar sobre el censo de asentamientos que acababa de terminar. El censo contabilizó 656 asentamientos en ese trabajo, pero los encargados del informe hicieron énfasis en que ese dato no era comparable, al menos hasta el momento, con datos históricos de momentos anteriores.

Para eso se requerían ajustes metodológicos en los que estaban trabajando pero que todavía no podían adelantar por una cuestión de rigor y seriedad en el trabajo. De hecho, esa comparación, si es que en algún momento se presenta, todavía no fue presentada públicamente. Así lo confirmó a No toquen nada Belén González, directora ejecutiva de Techo Uruguay.

Por eso no se puede decir con rigor, como dice el programa de Lacalle, que los asentamientos en Uruguay pasaron de 589 en 2011 a 656 este año.

Personas y hogares

El censo de Techo fue, como dejaron muy claro -e insistieron- los responsables en la presentación a la prensa, un censo de asentamientos con conteo visual de viviendas. Esto quiere decir, muy claramente, que no se contabilizaron hogares ni personas, más allá de que se está trabajando en una estimación.

El documento de Lacalle habla de 60 mil hogares en la actualidad (una cifra parecida a la de 60.191 viviendas contabilizadas en el censo de Techo). Sin embargo, viviendas no es equiparable a hogares, ya que en una misma vivienda puede haber más de un hogar o las viviendas pueden estar vacías, y en eso no indagó el censo de Techo que se cita como fuente para las afirmaciones de ese párrafo.

Todo esto no quiere decir que la cantidad de asentamientos y personas viviendo en asentamientos no haya aumentado desde 2011, es una posibilidad que no se puede descartar.

Sin embargo el programa de Lacalle se basa en el informe de Techo para hablar del crecimiento de asentamientos, de hogares y de personas viviendo en asentamientos en comparación con 2011.