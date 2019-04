“En Uruguay hay médicos que nunca atendieron un caso de sarampión” Uruguay no registraba casos de sarampión desde hacía 20 años. En las últimas tres semanas se notificaron tres, el último fue una persona de 51 años.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que este jueves se confirmó un nuevo caso de sarampión. Esta vez fue un uruguayo de 51 años, que se habría contagiado en el viaje del ciudadano ruso que ingresó a Uruguay con la enfermedad el 17 de marzo pasado desde Buenos Aires.

Uruguay hacía 20 años que no registraba casos de sarampión y en las últimas semanas se confirmaron tres. La infectóloga Graciela Pérez dijo a No Toquen Nada que “hay médicos que nunca atendieron un caso”. “Seguramente hay dudas, temores. Hay que ver si el paciente tiene riesgo o no, si tiene temores, si puede ir a su casa o hay que asilarlo. Si es un niño que tiene diarrea hay que hidratarlo, solo se dan antibióticos si tiene infección, o sea hay que pensar si son necesarias las medidas de soporte”, dijo.

El sarampión es una enfermedad que se previene con la vacuna y cuando se adquiere dura entre dos a tres semanas la recuperación. En los países desarrollados tiene una mortalidad de 0,1%, pero en contextos de pobreza, desnutrición o en personas inmunodeprimidas puede llegar hasta 30%.

Pérez dijo que en cualquier caso el sarampión es un problema y puso como ejemplo lo que sucedió en Europa el año pasado, donde hubo 80.000 casos y más de la mitad requirieron internación. “El 60% del total de casos requirió internación y en Chile de los 24 casos, 11 fueron internados, entonces, más allá de las complicaciones que tiene para el individuo, trae muchas dificultades para el sistema de salud”, explicó.

Por su parte, la directora de Epidemiología del MSP, Lucía Alonso, dijo que ya hay consecuencias de esto en otros países del mundo. “Implica determinadas precauciones en la internación y en el domicilio que no son propias del resto de los pacientes, pero además tiene complejidad técnica porque es tan fácil de transmitirse que si las medidas de protección no se aplican, como un respirador en la habitación, pueden afectar al personal de salud y se generan brotes en los centros de salud. De hecho esto es lo que pasó en muchos lugares de Estados Unidos ahora”, explicó.