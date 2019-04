Salgado amenaza a un edil y trata de piratas a las apps en un video que fue bajado por Cutcsa El presidente de Cutcsa y la Cámara de Transporte, Juan Salgado, volvió a cuestionar la decisión de la Intendencia de Montevideo de reabrir el registro de conductores de aplicaciones.

Actualizado: 15 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

En un video publicado en el canal de Cutcsa, que luego fue dado de baja, Salgado amenazó a un edil del Partido Nacional que apoyó la decisión de la Intendencia de reabrir el registro y trató de cárteles y corruptos a las aplicaciones como Uber.

“Con gente como usted vamos a estar mucho peor. Y los que van a estar bien son estos cárteles y estos piratas. Usted lo está demostrando y en el momento que usted le sirve para seguir manteniéndose y tener un espacio de estos, nos vamos a encargar de decirle a todos los transportistas 'este es el señor que decía que le caía bárbaro el tema de los ilegales y de las aplicaciones piratas'”, afirmó Salgado.

Recordemos que a partir del primer estudio técnico sobre el transporte oneroso de pasajeros que realizó la división de Transporte, la Intendencia decidió reabrir el registro de conductores de Uber que está cerrado desde hace un año.

Hace algunos días un edil del partido nacional, Diego Rodríguez, dijo que sería buena cosa abrir el registro.

Salgado, entrevistado por Fernando Vilar en el canal de Cutcsa y mostrando a la cámara la página del diario con la cara del edil, le habló a los transportistas y les dijo que no se olvidaran de él.

“Esta declaración me deja cosas para pensar que por ahora no quiero decir. Pero me deja muchas cosas que pensar. Diego Rodríguez usted es joven, en lugar de hacer algunos mandados trate de respetar y de informarse de lo que es la tradición y la historia del transporte regulado y legal en este país”, señaló.