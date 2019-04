¿Quién es Juan Salgado y cómo es su vínculo con el presidente? El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, amenazó a un edil en un video que la empresa Cutcsa publicó y luego eliminó de su canal ¿Quién es Salgado según los gobernantes, competidores y organismos internacionales?

Actualizado: 17 de abril de 2019 — Por: Emiliano Zecca

Salgado y Vázquez según Salgado

"Podemos ser amigos y separar los roles de cada uno. Las amistades tienen que ayudar a unir y a tener líneas en común para trabajar, cada uno con la responsabilidad que tiene. Es una idiosincrasia de los uruguayos juntarse con los amigos para hacer cosas bien. Somos amigos antes y después del cargo. Lo que Vázquez hoy comienza, termina dentro de 1.820 días, no son tantos en la vida. Lo que queda después es la amistad y las cosas que hemos hecho bien por esta ciudad de Montevideo y por la gente. Con él hablamos de todos los temas, sin tener que estar cuidándose, como debe ser un amigo. Debe de darle su punto de vista al otro para ayudarlo, hemos tenido conversaciones donde los puntos de vista no eran iguales y cada uno aportó lo suyo, pero como corresponde entre dos personas que se quieren", dijo Salgado.

Salgado según Martínez

El ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, habló en No Toquen Nada sobre su enfrentamiento con Salgado por el proyecto de reforma de 18 de julio. “Yo estuve peleado con Salgado y fue público, aunque yo no le dije nada porque nunca le digo nada a nadie, pero fuimos cuestionados duramente por nuestras medidas y hubo una parafernalia política entorno a Salgado. A nosotros nos interesa hacia dónde vamos y no andamos haciendo show mediático de peleas”.

Martínez dijo que las posturas de Salgado, que es asesor presidencial y amigo de Vázquez no influyen en las decisiones que toma. “Eso no pesa en absolutamente nada, aparte Tabaré me dijo: ‘será mi amigo, pero tú decide lo que tengas que decidir’ y por supuesto que nunca se me pasó otra cosa por la cabeza. Por eso hubo un enojo y una serie de cuestionamientos políticos, pero la idea de 18 de julio sigue válida. Vamos a ensanchar las veredas, vamos a poner una bici senda, todo eso es así y lo haremos de una forma en la que después podamos avanzar a donde queramos”, afirmó.

Salgado según Méndez

En la entrevista con No Toquen Nada, Méndez también habló sobre otros proyectos que se propusieron llevar adelante en este período, como la reforma de 18 de Julio, donde se generaron diferencias que el presidente de Cutcsa y asesor presidencial, Juan Salgado, hizo públicas con declaraciones a la prensa.

“Por suerte es transparente Salgado, eso es algo muy positivo. Naturalmente, la forma de construir políticas del ex intendente Daniel Martínez es construir consensos y así es que se ha avanzado y se han hecho transformaciones. Esta intendencia tuvo de este gobierno nacional apoyos fenomenales para hacer obras, 100 millones extra para obras de infraestructura. Pero acá estamos hablando de una transformación global. Por las dudas, cuando dije lo de presidencia no me refería a este gobierno, a este asesor, lo que digo es que solo salen adelante por lo que implica como construcción política”, aclaró.

Salgado según el BID y la IM

Oposición de las empresas. El dialogo con las empresas fracasó. El éxito del proyecto dependía de medidas complementarias como la reestructuración de las líneas de ómnibus, la modernización de la flota, la utilización de sistemas de pago electrónico fuera del vehículo, el abordaje a nivel del ómnibus y las reconfiguraciones de los semáforos. Sin embargo, las reformas nunca se hicieron por el bajo nivel de capacidad técnica de la IM, la falta de reformas institucionales sólidas y el poder político de las empresas, que impidió la aplicación eficaz de esas medidas esenciales. Esto afectó negativamente los resultados del proyecto, sostiene la OVE.

Algo similar dice el informe del bid que no fue publicado. El informe del BID analiza el fracaso del corredor Garzón y señala que la Intendencia tuvo “debilidad” para negociar con las empresas que ganaron la pulseada al no perder ingresos por reducción de servicios.

CUTCSA. La reestructura de las líneas de ómnibus era necesaria para el éxito del corredor. Esto fue considerado una amenaza para los empleos, el control del cobro y distribución de las tarifas y la prestación de servicios. El informe sostuvo que, según dijo el Departamento de Planificación Urbana de la Intendencia, “CUTCSA, en particular, se mostró escéptica con respecto a un proyecto que supondría una participación más equitativa y coordinación entre todas las empresas operadoras de autobuses”.

Salgado según las cooperativas

Los presidentes de los principales competidores de Salgado en el transporte de pasajeros cuestionaron al asesor del presidente y dijeron que hasta 2007 participaba de las reuniones habituales en la IM, pero después solo lo ven cuando se hacen los anuncios.

“Si Salgado entiende que poner palos en la rueda es que yo en la línea 405, en vez de pasar cada 10 minutos pase cada 20... y sí, voy a poner palos en la rueda. En todas las conversaciones que hemos tenido con la IM nunca lo vi. Están los asesores sí, que muy buenos son, pero a él nunca lo vi poner la cara y embarrarse los zapatos con nosotros, poniendo la cara o los palos en la rueda. Nosotros trabajamos para el usuario y capaz que a veces no lo hacemos de la manera que debiéramos, pero también trabajamos para que el sistema sea único y no que cada uno resuelva sus problemas por ahí y después tengamos que aceptar nosotros. Cuando se dan las discusiones con la IM Salgado no está, pero en la foto siempre está”, expresó Hugo Cervini, presidente de Coetc.

Por su parte, Mario Alvarellos presidente de Ucot dijo que es “peculiar” que alguien que controla el 65% del mercado, que tiene una “posición dominante”, los quiera mostrar como alguien que pone palos en la rueda. “En realidad, muchas veces intenta ponerse como responsable de los cambios, pero cuando hay un trancazo no es responsabilidad de él. Yo le pediría a señor Salgado que nos deje trabajar para mejorar el servicio. La IM ha tenido un trato diferente con Cutcsa. La prueba está en que ayer en la reunión donde se nos anunció la medida a tomar no estaba presente. Estaban COME, UCOT y Coetc. Yo perfectamente puedo pensar que la medida se toma luego de que Cutcsa consigue que se retiren ómnibus”, señaló.

Salgado según el presidente del FA

“Si hay un vínculo empresarial, hay que ponerlo arriba de la mesa. Yo no digo que no exista el vínculo o que haya que cortarlo de raíz. Hay que hacerlo transparentar y revisar permanentemente el vínculo de la política con el dinero, justamente, para eliminar las suspicacias. La política se está jugando el partido ahí, a mí me desespera que alguna parte del mundo político no termina de darse cuenta que lo que está en juego es la política misma y este vínculo con el dinero y la financiación genera las suspicacias que corroen al sistema político”, sostuvo el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

