Químico farmacéuticos cuestionan fallo judicial en caso del Hospital Saint Bois La Asociación de químicos farmaceúticos del Uruguay criticó el dictamen fiscal que pidió el procesamiento de la directora y encargada de las compras de Farmacia del Hospital Saint Bois por un delito de lesiones graves culpables.

Actualizado: 15 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

El 3 de abril la fiscal Raquel González solicitó el procesamiento sin prisión de esa química por un caso de 2017 en donde se suministró una medicación equivocada a varios niños.

Pero la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) piensa diferente y emitió un comunicado para marcar sus diferencias.

Su presidenta, Virginia Olmos, habló con No toquen nada y explicó por qué sostienen que toda la culpa no puede caer sobre una persona.

“No se puede tomar un único responsable. Acá todo se está terminando tratando de procesar a la química farmacéutica. Lamentamos profundamente que existan este tipo de errores, somos los primeros en trata de evitarlos. Pero una vez que ocurren no se puede buscar un único responsable porque para eso están las etapas de control, para evitar que lleguen al paciente. Si llegó, todas esas etapas fallaron previamente”, afirmó.

Olmos repasó todos los errores que hubo desde que el medicamento se recetó hasta que llegó a los niños afectados.

“En el momento que se decide la compra después viene una autorización, control de ingreso del producto, ingreso al sistema informático de stock, controles de stock en el medio, dispensación del producto, el control posterior en el médico, la prescripción que tampoco estaba en forma correcta porque no tenía completa lo que solicita la reglamentación por nombre genérico y por droga”, explicó.

Olmos dijo que no había representante de la farmacia en la Comisión de Seguridad del Paciente y también recordó que esta farmacia, como todas las de ASSE hasta ese momento, funcionaba sin habilitación. Recién hace un año se habilitó a la del Maciel, fue la primera, el 16 de marzo de 2018 (la regulación es de 2003).

Esta es una falla de la autoridad regulatoria, o sea el MSP.

La presidenta de la Asociación reconoce el error de la química que fue procesada, pero no acepta que sea la única responsable. “La Organización Mundial de la Salud cuando están estas fallas sistémicas, que son multifactoriales, que no son solamente que alguien compró mal un medicamento sino que hubo una falla globalizada, recomienda es que se busquen las acciones correctivas para evitar los errores futuros. No buscar un culpable, una cabeza de turco, para cerrar un caso que es mucho más complejo que eso”, sostuvo.