Animalistas reclaman prohibir “espectáculo dantesco” de las jineteadas La muerte de un caballo en la Criolla del Prado volvió a reavivar la polémica por el maltrato a los animales en las jineatadas. La Plataforma Animalista comenzó una campaña de recolección de firmas para prohibir esta práctica, declarada deporte nacional.

Actualizado: 18 de abril de 2019 — Por: Redacción 180

Karina Kokar, presidenta de la Plataforma Animalista, dijo en DobleClick de DelSol que piensan llegar en un año a las 100.000 firmas para promover la prohibición de las jineteadas.

La activista reconoció que en Montevideo las condiciones en las que están los caballos es mejor que en el interior y que se ha incorporado infraestructura. Sin embargo, “el problema está en el ruedo” donde “no solo se lastima el caballo”.

“Es cierto que en Montevideo no pasa lo que sí siempre pasa en el interior donde las jineteadas son más duras que lo que se ve en el Prado. En muchos casos no hay veterinario. No es el mismo estado de los animales que llegan al Prado”, dijo Kokar.

“El espectáculo que se está promoviendo es dantesco por donde se mire”, agregó.

Kokar dijo que ven mayor sensibilidad el nuevo intendente de Montevideo, Christian Di Candia, respecto a estos temas, como la tracción a sangre y las castraciones. Pero “mientras el Parlamento no tome una decisión, la Intendencia no va a hacer nada. Hay una ley atrás de deporte nacional”, dijo.

Los animalistas propusieron 12 medidas, muchas de ellas para controlar la superpoblación canina y felina en Uruguay. También reclaman la prohibición de las jineteadas.