Cine Azul: una película igual en un ambiente diferente El sábado 4 de mayo habrá una función de cine diferente, adaptada para niños con TEA y otras necesidades especiales, pero no excluyente para los que suelen ir a funciones convencionales.

Actualizado: 03 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Cine Azul existe hace 3 años y hasta ahora impulsaba funciones adaptadas para niños con TEA, pero esta vez será más inclusivo y abarcará a todas las familias que necesiten condiciones especiales para el entretenimiento, acompañados de sus padres y de profesionales con conocimiento en distintas áreas.

Cine Azul brinda la adaptación del espacio del cine, pero no de la película. Lo que cambia es el ambiente. "Lo que hacemos no es adaptar la película, que es la misma que cualquiera puede ir a ver al cine. Lo que hacemos es no poner anuncios, no poner tráileres, el volumen está más bajo, el niño tiene libertad de movimiento, salir y entrar todas las veces que quiera, saltar. Las luces están siempre prendidas y puede ir acompañado de su familia, además de contar con el apoyo de técnicos especializados en el área que estamos siempre acompañándolos", dijo a No toquen nada Andrea Varela, una de las fundadoras de Cine Azul en Uruguay, maestra, licenciada en Psicopedagogía y magíster en atención temprana.

Para los niños con TEA es importante que no haya imprevistos, entonces la comunicación y folletería del proyecto explica bien el paso a paso de todo lo que va a ocurrir y se intenta que no haya demasiados estímulos que provoquen ansiedad en los niños. Varela agregó que algunos niños se adaptan a la rutina del cine y luego pueden ir a funciones tradicionales, además de que hay niños que no tienen necesidades especiales y que también asisten a estas funciones.

"Muchas familias nos cuentan que después de venir a una función adaptada, su hijo pudo ir al cine con luces apagadas, con tráileres y todo, porque ya se habían enfrentado esta situación".

También hemos tenido familias con chicos que no tienen ninguna discapacidad y fueron como manera de mostrarles a sus hijos lo que es la inclusión. — Varela

"Capaz que en su clase no hay ningún niño incluido y ellos como familia quieren que su hijo vea la inclusión y la diversidad, así que también sirve en ese sentido".

Cine Azul ya lleva 8 funciones adaptadas en Montevideo y 4 en Florida. En total, más de 700 personas han experimentando funciones de Cine Azul. La función será con la película Parque Mágico, este viernes 4 de mayo a las 11 horas, en LIFE Cinemas, en el complejo Alfabeta de Miguel Barreiro 3231. Por ser el festejo del tercer aniversario, el costo de la entrada para la función adaptada tendrá un descuento del 50% y se podrán adquirir online.