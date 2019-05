Sanguinetti desconocía que ex vice de Alas Uruguay está en su sector El ex presidente y precandidato colorado, Julio María Sanguinetti, es apoyado por el ex vicepresidente de Alas Uruguay. “No lo tengo en el radar”, dijo Sanguinetti, aunque después lo recordó.

Actualizado: 13 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

“No sé, ¿dónde está? No me constaba, me estoy enterando por ustedes. No lo tengo en el radar, me estoy enterando por ustedes, por suerte”, dijo Sanguinetti al ser consultado en No Toquen Nada (DelSol FM) sobre el apoyo de Nicolás de los Santos a su precandidatura.

Unos minutos después Sanguinetti pidió para hacer una aclaración. “Ahora até el rostro con el apellido, no me acordaba, me acuerdo que él defendía mucho lo de Pluna y Alas Uruguay. Bueno, eso ya pasó. No he hablado del tema, murió, no está presente y no está en el debate”, agregó.

De los Santos apoya la candidatura de Sanguinetti desde la lista 200010 de Pablo Ferrari, ex integrante de Vamos Uruguay. “Siento la necesidad de contarles que siempre he sido batllista y he votado al Partido Colorado. En el transcurso de mi vida laboral ejercí la presidencia de un sindicato, defendiendo siempre los derechos de los trabajadores con la firme convicción que un sindicato no puede ser brazo político de partido alguno”, aclaró luego de escuchar las declaraciones de Sanguinetti en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Cuando fue entrevistado en No Toquen Nada, de los Santos, que fue vicepresidente de Alas Uruguay, dijo que el cierre de la empresa no se dio por un problema de “mala gestión”. Sin embargo, unos días antes, el presidente del sindicato de pilotos en ese momento, Oscar Fernández, había dicho que "los directores no tenían capacidad para manejar una aerolínea y no permitían que el resto participara”.

El concurso de Alas Uruguay se decretó ocho meses después del primer vuelo que hizo la empresa. Luego, la empresa dio quiebra con una deuda de 22 millones de dólares, con un patrimonio que solo llegaba a los 450.000 dólares. El Estado puso, en total, alrededor de de 25 millones de dólares en el proyecto. Unos 15 millones de dólares que aportó el Fondo de Desarrollo (el Fondes) y unos de 10 millones en el seguro de paro de los ex funcionarios de Pluna, que tuvo varias extensiones desde 2012 a 2015.