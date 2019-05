Qué pasó en el final de Game of Thrones

Tras ocho temporadas, una por cada año desde su estreno en 2011, este domingo terminó una de las series más grandes, populares y galardonadas de la historia.

El último episodio de una hora y 20 minutos terminó con la muerte de Daenerys Targaryen, el Trono de Hierro fundido por fuego de dragón y con los hermanos Stark gobernando las zonas más importantes del reino.

Daenerys ganó la batalla, tomó la ciudad y dio un discurso ante su ejército de Dothrakis e Inmaculados prometiendo que la guerra continuará.

Tyrion ve la ciudad en ruinas y se da cuenta de su error al apoyar a Daenerys. Luego de una charla frente a todo el ejército renuncia a ser su mano, ella lo acusa de traidor y lo encarcela. En su celda, Jon lo visita y Tyrion trata de convencerlo de que mate a su reina.

Después de una charla sobre la guerra y el nuevo mundo que desea Daenerys, Jon le dice que siempre será su reina, la besa y la mata.

DAENERYS - No es sencillo ver algo que no ha existido. Un buen mundo.

JON - ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que será bueno?

DAENERYS - Porque yo sé lo que es bueno. Y también tú.

JON - No lo sé.

DAENERYS- Lo sabes, siempre lo has sabido.

JON - ¿Qué hay de los demás? ¿Todas las personas que creen saber lo que es bueno?

DAENERYS - No les toca elegir.