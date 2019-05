Emilia Clarke quedó “estupefacta” tras conocer el desenlace de su personaje Emilia Clarke, la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen durante las ocho temporadas de Game of Thrones, contó qué sintió cuando leyó el guión del final de la serie.

Actualizado: 20 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

En declaraciones a Entertainment Weekly la actriz dijo que se sorprendió cuando vio el desenlace de su persona: "¿Qué, qué, qué, QUÉ? Porque viene de ninguna parte. Estoy estupefacta. De ninguna manera lo vi venir".

"Lloré y me fui a dar un paseo. Salí de la casa, tomé el teléfono y las llaves y volví con ampollas en los pies. Estuve afuera cinco horas. Pensaba '¿cómo voy a hacer esto?'", contó.

Según ella los showrunners David Benioff y D.B. Weiss habían decidido hace mucho tiempo el destino de su personaje ya que habitualmente le pedían cosas puntuales en escenas concretas.

"Llamé a mi madre y le dije: 'He leído los guiones y no quiero decirte qué pasa pero, ¿puedes ayudarme a salir de este abismo? Realmente me ha dejado tocada'. Y les hice a ella y a mi hermano un montón de preguntas raras, mientras ellos se preguntaban: '¿Por qué preguntas eso? ¿Qué quieres decir con su Daenerys en una mala persona? ¿Por qué te preocupa lo que la gente piensa de Daenerys?", contó.

"Tras 10 años trabajando en esta serie, el final es lógico. ¿A qué otro lugar podía ir? Traté de pensar cuál sería el final. No es como si de repente dijese 'voy a meter unas galletas en el horno y ahora nos sentamos un rato a divertirnos y a tener algunos bebés'. Eso nunca iba a ocurrir. Ella es una Targaryen", agregó.

"Estoy del lado de Daenerys. ¡Estoy con ella! No puedo no estarlo", concluyó Clarke.