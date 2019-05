Serie sale al rescate de la propaganda electoral desde 1984 El documentalista Aldo Garay, realizador de “Crónicas de Campañas”, un reportaje de TV Ciudad que repasa las campañas electorales desde 1984 hasta 2014, conversó este lunes con No toquen nada.

20 de mayo de 2019

La serie documental Crónicas de campaña, que se emite hace dos domingos en TV Ciudad y está disponible en Youtube, repasará la comunicación proselitista desde 1984 a 2014. El primer capítulo repasó la campaña de 1984, primera luego de la dictadura militar. El segundo estuvo dedicada a la campaña del referéndum contra la Ley de Caducidad.

Antes de las elecciones internas habrá dos episodios más, uno sobre las elecciones generales de 1989 y otro sobre las de 1994. Luego de las internas del último domingo de junio, habrá otros cuatro capítulos para completar el repaso de las elecciones de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Según Garay los avances tecnológicos cambiaron muchas formas de la comunicación política, pero a pesar de esas modificaciones hay cosas que no cambiaron en estos 35 años.

“Si uno analiza desde 1984 hasta ahora hay un dispositivo que no ha cambiado en nada. Ha cambiado la tecnología, hoy estamos bajo la dictadura de la definición, todo se tiene que ver en 4K y muy bien, con dron en lo posible, pero no cambió el candidato hablando a cámara. El candidato hablando a cámara y luego una segunda línea de la gente, el pueblo, hablando sobre ese candidato no ha cambiado”, afirmó Garay en No toquen nada.

El documental recoge el testimonio de los encargados de la comunicación política y de los creativos de las campañas, no de los candidatos en campaña.

Para el realizador, una de las tareas más complejas del trabajo fue encontrar material de archivo audiovisual. Según Garay, Uruguay no cuenta con archivo ordenado y completo de las campañas políticas.

“Un detalle que puede sorprender. Los partidos no tienen archivo sobre sus campañas. Algún militante puede tener listas, por ejemplo... En 1989 las productoras comienzan a tener su propio acervo. Otras no, grababan arriba... Los canales tienen muy poco, prácticamente no hay archivo”, explicó.