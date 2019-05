TEA: tratamientos personalizados antes de discutir “los nombres del trastorno” El especialista argentino en trastornos del espectro autista (TEA), Miguel García Coto dijo a No toquen nada que los pacientes “son chicos que necesitan apoyo y lo importante es diseñarles un tratamiento específico, no es relevante TEA sí o TEA no”.

Actualizado: 26 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

TEA es la sigla bajo la cual se denomina una serie de trastornos en las capacidades sociales de quienes lo padecen, por lo que no se trata de una patología única y reiterada sino de muchos casos diferentes que son enfocados de una manera similar.

“Hacer un diagnóstico es sencillo, se llenan casillas en un formulario y si el paciente tiene algunas de esas, tiene TEA. Hacer un diagnóstico para luego seguir con una estrategia de tratamiento es lo difícil”, explicó García Coto, que es doctor especialista en Psiquiatría y Psicopatología Infanto–Juvenil.

"Después del diagnóstico hay que individualizar el niño. El enfoque neurocognitivo es una concepción de la tarea: tratamos de entender cómo hace el niño la vida de todos los días. Los enfoques tienen que ser necesariamente multidisciplinarios".

En ese sentido, García Coto dijo que el médico tiene un rol, pero también lo tiene el psicólogo, el neuropsiquiatra, el fisioterapeuta, el terapista del desarrollo y el psicomotricista, por nombrar algunos. “Todos aportan diferentes enfoques para atenderlo”.

Además, insistió en que la importancia del tratamiento es incluso mayor a la de saber si efectivamente el paciente tiene TEA o son problemas de desarrollo que no caen en esa designación.

“Si un paciente es diagnosticado con TEA por su pediatra psiquiátra pero en el centro infantil los terapeutas dicen que no, que quizá no sea, realmente no me interesa. Lo que nos tiene que interesar es que tiene un trastorno en el desarrollo, hay que ver en qué áreas y en función de eso ver en qué necesita apoyo. De los nombres del trastorno nos ocupamos después, no es relevante TEA sí o TEA no”, agregó García Coto.

Aunque todavía no existe una cura para los trastornos del espectro autista, “el 20% de los diagnosticados pierden los rasgos que llevaron a pensar que lo tenían. El abordaje temprano mejora ese desarrollo", insistió García Coto.

El especialista hizo énfasis en que un abordaje temprano aumenta las chances de que los que padecen de TEA puedan desarrollar recursos “para enfrentar la vida”, para ser más eficaces y autónomos.