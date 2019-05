Tribunal confirmó sentencia de Calloia y revocó absolución de Lorenzo Un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia contra el expresidente del Banco República, Fernando Calloia y revocó la absolución del exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, en el caso del aval a la empresa Cosmo en la subasta de los aviones de Pluna.

Actualizado: 24 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

Según este fallo, Calloia y Lorenzo son culpables de un delito de abuso de funciones por el aval bancario otorgado al representante de la empresa "Cosmo S.L." en el remate de los aviones de la desaparecida empresa Pluna S.A.

Sobre Calloia, el Tribunal dijo que “lo que se verificó no fue otra cosa que una deliberada y consciente actividad del funcionario dirigida, inequívocamente, a viabilizar de manera claramente abusiva (abusar implica ir más allá de lo permitido, sobrepasar los límites de las funciones que le competen), a la vez que arbitraria (esto es: contra todo derecho y contra toda lógica y razón), la presentación de una empresa en particular (COSMO S.L.) a una subasta dispuesta por una ley (No. 18.931), sin que pudiera brindar una justificación plausible de semejante conducta”.

En 2014, No toquen nada entrevistó al dueño de Cosmo, Antonio Álvarez. El empresario español dijo en ese momento que le dieron un aval y que él no tenía capacidad de hacer frente a la compra de los aviones.

“Yo no podía hacer frente a esa compra. Se lo digo así y les voy a preguntar algo: ¿ustedes creen que el BROU a mí me puede dar un aval sin conocerme, sin haber pisado Uruguay, sin haber mandado un papel ni nada de nada. Yo tengo solo un contacto con un ministro, no sé quién es. A mí me mandan un e-mail y hago lo que dicen porque es un negocio en el que yo voy a ganar 13.7 millones de dólares”, afirmó.

En esta causa hay una llamada reconocida por el propio exministro de Economía a Calloia en la que le dice que haga los mayores esfuerzos posibles por aprobar el aval de una empresa que va a acercar el empresario argentino Juan Carlos López Mena.

Sobre Lorenzo, el Tribunal dijo que “el ex ministro excedió la competencia funcional de su cargo, haciendo que el BROU emitiera un aval millonario (algo menor a U$S14.000.000) en las condiciones antedichas, que sabía a la perfección no iba a contar con el contralor mínimo indispensable”.

“Agrega que es obvio y evidente que fue su inmenso peso político e institucional lo que impuso para que los servicios del BROU actuaran de la manera como lo hicieron”.