Bomberos denuncian condiciones laborales ante la Institución de DDHH Bajar la carga horaria mensual de entre 240 y 264 horas de trabajo a 192 como el resto de los integrantes de la Policía Nacional es el centro de la denuncia que la Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU) remitió a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Actualizado: 05 de junio de 2019 — Por: Redacción 180

El régimen horario de los bomberos ejecutivos es de 24 horas de servicio y 48 horas de descanso, lo que genera una acumulación de entre 240 y 264 horas de trabajo mensuales.

El secretario general de la ABU, Freddy Silvera dijo a No toquen nada que es ilógico que una persona realice tareas durante 24 horas: “el cuerpo se deshidrata y se fatiga. La respuesta cognitiva no es la misma y la capacidad para hacer frente a un razonamiento complicado no es la adecuada. Por lo tanto, el bombero frente a su función, comienza a tener un riesgo cada vez mayor no bien pasa el tiempo. A la hora de brindar una respuesta acorde al servicio a la población también disminuye de la misma manera y en la misma proporcionalidad”.

La denuncia de la Alianza expresa que con esa carga horaria sin interrupción “es imposible que no se produzcan quebrantamientos emocionales y separaciones entre familias”. A su vez, considera que las condiciones actuales configuran una violación a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Además de los servicios regulares, alrededor de 1.000 bomberos efectivos de un total de 1.400 utilizan sus 48 horas libres para hacer servicios extras.

El presidente de la ABU, José Cáceres explicó la semana pasada a No toquen nada las razones que llevan a los bomberos a hacer este servicio.

“Se generó este tipo de servicios de prevención de incendios. Es una ayuda económica, es otro ingreso. Lamentablemente, si bien por un lado estamos recargados de horas, nos vemos en la obligación de realizar este tipo de servicios en nuestro horario franco para poder compensar”, dijo Cáceres.

En el documento, la Alianza de Bomberos del Uruguay solicita a la Institución Nacional de Derechos Humanos que se formulen recomendaciones para que se ponga fin a la “persistente inobservancia de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la limitación de la jornada, descanso y un salario acorde a misión que realizan”.

La Dirección Nacional de Bomberos es una dependencia del Ministerio del Interior, aunque desde la Alianza de Bomberos del Uruguay no sienten que los consideren parte de la seguridad pública.

“No estamos teniendo el mismo trato igualitario que el resto de la policía. Ya desde que la carga horaria es totalmente diferente, no nos sentimos muy tenidos en cuenta. Se han generado cargos para la policía, se ha aumentado el número de policías y nosotros lo vemos muy bien. Pero nosotros somos parte de la seguridad pública y estamos siendo dejado de lado porque no se crean los cargos que estamos pidiendo para brindar un mejor servicio a la sociedad”, afirmó.